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"Kahramanlara Ağıt Gecesi" ile şehitler anıldı



(Görüntülü-Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından 2017 Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ''Kahramanlara Ağıt Gecesi'' adlı program ile vatanın korunması uğruna canlarını feda eden aziz şehitler rahmet ve minnet duygularıyla anıldı.

Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programda; Bilecik Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından ''Kahramanlara Ağıt Gecesi'' adlı programda şehitler yad edildi. Ayhan Çil yönetiminde, solistler Hilal Coşkun, Mutlu Haşit Selen, Sıla Yavuz Türkel, Edanur Özcan, Gurbet Alış, Köksal Beyaz, İlyas Özkan, Uğur Pala, Murat Ekici, Yunus Kılıç'dan ve değerli orkestradan oluşan Bilecik Belediyesi Türk Halk Müziği korosu, tarafından birbirinden değerli türküler bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz ve kahraman şehitler için seslendirildi. Programın sunuculuğunu yapan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Cihan programda; kahramanları hatırlatan şiirleri seslendirdi.



''Bu vatan uğruna canlarını yitirenler asla unutulmayacak''

Belediye Başkanı Selim Yağcı, gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada; ''Bu vatan uğruna canlarını yitirenlerin asla unutulmayacak. Bugün Bilecik'imizde yine tamamen bizlere ait olan ve Bilecik'in değerlerinden olan bir koronun gerçekleştirdiği programı icra ettik. Kuruluşun ve Kurtuluşun Şehri Bilecik'te gerçekten güzel çalışmalar yapıyoruz. Bizler belediyeciliğin sadece alt yapı, ulaşım ve fiziki hizmetler ile sınırlı olduğuna inanmıyoruz ve bu anlamda kültürel ve sanatsal etkinlikleri de gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz. Bu gecede, vatanımız için canlarını veren aziz şehitlerimizi hatırladık. Onlara olan minnet borcumuzu hatırladık. İnanıyorum ki milletimiz, her zaman vatanına sahip çıkacak ve gerek Bilecik'te gerek tüm ülkemizde daha nice kahramanlar yetişecek. Solistlerimiz ve saz ekibimiz arasında da çok değerli kardeşlerim var. Bilecik'in kültür ve sanatta daha nice böyle güzel eserler vereceğine inanıyorum. Siz değerli konukların da katılımı bizlere ve ekibimize şevk ve güç veriyor. Ben bu anlamda böyle güzel bir programın gerçekleştirilmesinde emeği olan başta Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz İsmail Cihan, Koro direktörümüz Ayhan Çil ve değerli ekibine çok teşekkür ediyorum'' dedi.

Belediye Başkanı Selim Yağcı, konuşmasının ardından koro üyelerine çeşitli hediyeler taktim ederek, fotoğraf çektirdi.

(CKT-CY-Y)



18.01.2017 10:28:31 TSI

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