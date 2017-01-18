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Çalgı Çengi'nin ünlü oyuncuları Forum Kayseri'de hayranlarıyla buluşuyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Çalgı Çengi İkimiz filminin oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Kayseri Forum'da hayranları ile buluşacak.

Kayserililerin buluşma noktası Forum Kayseri, 20 Ocak 2017 tarihinde gişe rekorları kıran "Çalgı Çengi İkimiz" filmini özel gösterimle sanatseverlerle buluşturacak. Gösterim öncesinde filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir'in de yer alacağı keyifli bir söyleşi gerçekleşecek.

Bu keyifli söyleşinin hemen ardından ünlü oyuncular ile birlikte izleyiciler saat 20:00'de gerçekleşecek olan filmin özel gösteriminde eğlenceli dakikalar geçirecek. "Çalgı Çengi İkimiz" özel gösterimin öncesinde sanatseverler, sinema salonunda başrol oyuncularına soru sorma ve sohbet etme imkanı bulabilecekler.

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği Çalgı Çengi İkimiz filmi; Gürkan (Ahmet Kural) ve Salih'in (Murat Cemcir) artık mafyayla içli dışlı olmaktan, mafya düğünlerinde müzik yapmaktan bıkıp kendilerine yeni bir sayfa açmalarıyla başlıyor. Ancak bu düşündükleri kadar kolay olmuyor sonrasında başlayan olaylar zincirlemesi ise izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatıyor.

(SK)



18.01.2017 10:29:02 TSI

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