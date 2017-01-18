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Çocuklara enerji tasarrufu anlatıldı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - YEDAŞ tarafından okullarda düzenlenen programlarda çocuklara enerji tasarrufunun önemi anlatıldı.

Çevreye saygı anlayışı çerçevesinde faaliyetlerini yürüten YEDAŞ, insan ve toplum sağlığı, çevreyi korumak için de projeler geliştirmeye devam ediyor. Sosyal sorumluluk bilinci ile toplumun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği çalışmalara, enerji tasarrufu konulu eğitimleri de ekleyerek faaliyet gösterdiği bölgeye değer katıyor. YEDAŞ yetkilileri bu kapsamda 1000 öğrenciye enerji tasarrufunu anlatarak Enerji Takımı kitaplarını dağıttı.



"Sürdürülebilir bir gelecek için enerjiyi verimli kullanalım"

YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla projeler oluşturmanın önemine dikkat çekerek, "Elektrik dağıtım kalitesini ve sürekliliğini iyileştirmek için yatırım ve planlamalar yaparken bölgemizden başlayarak ulusal anlamda ekonomik, sosyal, çevresel konularda çeşitli sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyoruz. Çocuklarda enerji tasarrufu bilinci oluşturmak, ailelerine ve çevrelerine bu konuda örnek olmalarını sağlamak amacıyla seminerler düzenledik. Bölgemizde 1000'e yakın öğrenciye, uygulanabilir, pratik enerji tasarrufu yöntemlerini anlattık. Ayrıca keyifli hikayelerle enerji tasarrufunun aktarıldığı Enerji Takımı hikaye kitabımızı ve afişlerimizi dağıttık. Çocuklarımız geleceğimiz ve sürdürülebilir bir gelecek için enerjiyi verimli kullanmak önemli" dedi.



"Elektrikli ev aletlerini dikkatli kullanarak önemli oranda tasarruf yapabiliriz"

Samsun ve Çorum'da farklı okullarda ilköğretim öğrencilerine enerji tasarrufu hakkında bilgi veren YEDAŞ yetkilileri, kişinin kendi enerjisi gibi elektrik ve diğer enerji kaynaklarının da doğru kullanılmasının gelecek için önemli olduğunu vurguladı. Oyun şeklinde gündelik hayattan hikayelerle, enerji tasarrufu püf noktalarını öğrencilerle paylaştı. Enerji kaynaklarının sınırsız olmadığı, doğru kullanılarak çevrenin korunabileceği, enerji tasarrufunun finansal açıdan da faydalı olduğunun altını çizdi. Elektrikli ev aletlerinin uygun kullanımı ile önemli oranda enerji tasarrufu yapılacağını belirtti. Tasarruflu ampul, A sınıfı enerji grubunda olan elektrikli ev aletlerinin kullanılması; buzdolabı, çamaşır makinesi, ütü, elektrikli süpürge, saç kurutma makinesi, TV, bilgisayar gibi aletlerin kullanımında bir takım hususlara dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

(SAM-SLH-Y)



18.01.2017 10:33:22 TSI

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