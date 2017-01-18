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Geleceğin sanatçıları, çalışmalarının meyvelerini topluyor

18 Ocak 2017 Çarşamba, 10:31
Geleceğin sanatçıları, çalışmalarının meyvelerini topluyor
Geleceğin sanatçıları, çalışmalarının meyvelerini topluyor

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Kendi alanında ustalaşmış isimleri, geleneksel sanata gönül vermiş öğrencilerle buluşturan Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi, başarısının meyvelerini topluyor.
Bu yıl farklı 16 branş, 32 grup ve 400 öğrenci ile eğitimlere devam eden Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi'nde öğrenciler, çeşitli yarışmalarda aldıkları derecelerle Küçükçekmece'yi gururlandırmaya devam ediyor.

Hummalı bir sanat çalışması yürütülüyor
2013 yılında kapılarını aralayan Geleneksel Sanatlar Akademisi usta-çırak modeli ile eğitimlerine devam ederken, bunun yanında akademik bir yapıya da sahip olmasıyla, kendine has bir çizgi ortaya koyuyor. Geleneksel sanatlar alanında ilk defa bu tip bir modeli uygulamasıyla da Türkiye'de alanında tek olma özelliği gösteren akademide sanata gönül verenler hummalı bir sanat çalışması yürütüyor. Eğitimin yanı sıra, her ay düzenli olarak Geleneksel Sanat Sohbetleri, Ustalarla Atölye Sohbetleri, Gençlerle Geleneksel Sanat Buluşmaları ve Ehl-i Makam isimli kültür sanat programları da yapılmakta.

"Öğrencilere nitelikli bir ortam sağlıyorlar"
Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği Geleceğin Ustaları yarışmasında minyatür branşında çalışmasıyla birincilik ödülü alan Geleneksel Sanatlar Akademisi öğrencisi Mehlika Hilal Kırca, "Şu an da İstanbul Bilgi Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencisiyim. 4 yıldır akademide eğitim almaktayım.Geleneksel Sanatlar Akademisi ilk açıldığı seneden bu yana içinde olduğum bir kurum. Beni geleneksel sanatların birçok dalıyla ilk defa tanıştırdı hem de eğitimini almaya karar verdiğim minyatür alanında bana birçok şey öğretti. Çok değerli hocalarım ve bütün kadrosuyla öğrencilere çok nitelikli bir ortam sağlıyorlar. Bu kapsamda Sayın Belediye Başkanımız Temel Karadeniz ve tüm emeği geçenlere bize bu fırsatı verdikleri için teşekkür ederim" diye konuştu.
Aynı yarışmada minyatür branşı öğrencisi Emine Tuğyan'ın çalışması da sergileme ödülü kazandı.

Pek çok dalda usta isimler eğitim veriyor
Geleneksel Sanatlar Akademisi'nde; Hat, Hat (Ta'lik), Tezhip, Minyatür, Ebru, Cilt, Çini, Katı', Bilimsel Bitki Resmi, Kâğıt Konservasyonu, Temel Sanat Eğitimi, Kaligrafi, Desen Tasarımı, Güzel Sanatlara Hazırlık, Osmanlıca, Arapça branşlarında alanında uzman hocalar eğitim veriyor.
Hüsrev Subaşı, Davud Bektaş, Tahsin Kurt, Semih İrteş, Taner Alakuş, Alparslan Babaoğlu, İslam Seçen, Dürdane Ünver, Aktan Özel, Saadet Gazi, Selçuk Mulayim ve Nevzat Kaya gibi bir birinden usta isimler Geleneksel Sanatlar Akademisi'nde danışmanlık yapıyor.

2015 - 2016 eğitim döneminde Akademi öğrencilerinden;
Katı' branşında Füsun Onamay Devlet Türk Süsleme Sanatları Müdürlüğü Kültür Bakanlığı Başarı Ödülü,
Katı' branşında Kamuran İşcan Devlet Türk Süsleme Sanatları Müdürlüğü Kültür Bakanlığı Sergileme Ödülü,
Ebru branşında Kübra Turan Devlet Türk Süsleme Sanatları Müdürlüğü Kültür Bakanlığı Başarı Ödülü,
Katı' branşında Fatma Akbey Geleceğin Ustaları yarışmasında 3'üncülük ödülü,
Minyatür branşında Emine Tuğyan ise Güzel Sanatlar Üniversiteleri yarışmasında Sergileme Ödülüne layık görüldü.
(HB-BA-Y)

18.01.2017 10:35:28 TSI
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