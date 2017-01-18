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Yabancı Uyruklu Zehir Tacirleri Yakalandı



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de, Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, 762 adet captagon tablet ele geçirilirken, yabancı uyruklu iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu nakli yapılacağı duyumu üzerine operasyon yapıldığı öğrenildi. Yapılan operasyonda bir yolcu otobüsünün durdurulduğu ve otobüsün içinde bulunan yabancı uyruklu İ.E. ve H.İ. isimli şahısların yakalandığı bildirildi. Şahısların yapılan üst aramasında 762 adet captagon tabletin ele geçirildiği kaydedildi.

Yapılan incelemelerde H.İ. isimli şahsın Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı ve sahte kimlik taşıdığı da belirlendi.

Yetkililer, gözaltına alınan İ.E. ve H.İ.'nin hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

(AÖ-Y)



18.01.2017 10:35:54 TSI

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