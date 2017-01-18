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Bornova Becker Spor yönetimine yeni isimler

18 Ocak 2017 Çarşamba, 10:32
Bornova Becker Spor yönetimine yeni isimler
Bornova Becker Spor yönetimine yeni isimler

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ilk yarısını lider olarak kapatan Bornova Becker Spor, yönetim kadrosuna dahil ettiği önemli isimler ile gücüne güç kattı. Becker'in Türkiye çapındaki bayileri takıma sponsor olarak destek olurken, yönetim kadrosuna da katılarak takımın stratejik hedeflerinde çoğulcu kararlar verilmesi yönünde katkı sağlayacak.
Ligdeki başarılı mücadelesi ve sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çeken Bornova Becker Spor, Becker'in önde gelen bayilerinden, sektörün öncü isimlerini yönetim kadrosuna dahil ederek yönetim ağında da kendisini geliştirmeye devam ediyor. Semih Koyutürk'ün ardından, Mehmet Özçelik, Kerim Uğurlu, Aydın Tanrısever, Osman Şenol ve İbrahim Delice de Bornova Becker Spor İcra Kurulu Üyesi olarak takımın yönetim kadrosuna dahil oldu.
Takımı kurarken 'ben merkezli' bir anlayışla hareket etmediklerini ifade eden Bornova Becker Spor Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Kebir, Bornova Becker Spor'un tüm Becker camiası tarafından benimsenip, dostlukları, birliktelikleri, takım ruhunu güçlendiren bir yapı olmasını istediklerini söyledi. Kuruluşundan 1 yıl sonra, bu beklentinin de ötesine geçtiklerini ifade eden Kebir, Türkiye'nin dört bir yanındaki bayilerin takıma olan destek ve aidiyet duygularının kendilerini son derece memnun ettiğini ifade etti. Türkiye'nin önde gelen firmalarının başarılı yöneticilerinin Bornova Becker Spor içinde yönetimde olmalarının son derece önemli olduğunu vurgulayan Kebir, "Bornova Becker Spor'un yönetim kadrosunda, icra kurulunda görev alarak gücümüze güç katan tüm bayilerimize teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki kendilerinin değerli görüşleri ve çabaları ile takımımız başarı grafiğini hiç bozmadan hedefe doğru daha emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Biz büyük bir aileydik. Bornova Becker Spor, bu ailenin ilk çocuğudur ve hepimiz üzerine titriyoruz. Bu sahiplenme beni çok gururlandırıyor. Gerek yönetimde, gerekse sponsor olarak verdiği desteklerle yanımızda olan, her daim varlıklarını hissettiren bayilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz, birlikte daha güçlüyüz" dedi.

(AG-Y)

18.01.2017 10:36:01 TSI
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