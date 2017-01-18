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1308 Osmaneli Belediyespor Güreş Takımı başarılara doymuyor

18 Ocak 2017 Çarşamba, 10:32
1308 Osmaneli Belediyespor Güreş Takımı başarılara doymuyor
1308 Osmaneli Belediyespor Güreş Takımı başarılara doymuyor

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren 1308 Osmaneli Belediye Spor Güreş takımı, Zongundak'taki yarışmada grup birincisi oldu.
Takım, Osman Nuri Kahraman hocalığında 13-14 Yaş Okullar Serbest Güreş Gurup Müsabakalarında gurup birinciliği alırken, 53 kilogramda Ali Erez ve 59 kilogramda Muratcan Acar Yalova'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası Finallerine katılmaya hak kazandı. Ayrıca 24-25 Aralık tarihinde yapılan Minikler Ligi müsabakalarında 59 kilogramda Ali Özgün turnuva 2'ncisi oldu.
Sporcuları Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve 1308 Osmaneli Belediye Spor Kulüp Başkanı Hayati Kaba makamlarında ağırladı.
Başkan Kaba, yaptığı açıklamada "1308 Osmaneli Belediye Spor Güreş takımı sporcularımız ülke çapında yapılan turnuvalarda ilçemizi başarıyla temsil ettiği için başta Osman Nuri hocama ve sporcularımıza teşekkür ederim. 1308 Osmaneli Belediye Spor güreşçilerimiz bu turnuvalarda gösterdikleri başarı ve performansla İstanbul'dan bir çok kulübün ilgisini çekti ve 3 sporcumuza talip oldu. Bu kulüplerle önümüzdeki aylarda transfer masasına oturmayı planlıyoruz" dedi.
Belediye Başkanı Münür Şahin ise yaptığı açıklamada, sporda hedeflerinin milli ve dini değerlere sahip, centilmenliği ön planda tutan gençler yetiştirmek ve bu gençlerden üst liglere, milli takımlara sporcular kazandırmak olduğunu belirtti.
(CKT-CY-Y)

18.01.2017 10:33:39 TSI
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