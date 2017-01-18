Tepebaşı Belediyesi güvenlik görevlilerine ateşli silahlar ve patlayıcı maddelere karşı önlemler eğitimi
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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, merkez hizmet binasındaki özel güvenlik görevlilerine, "Ateşli silahlar ve patlayıcı maddelere karşı alınacak güvenlik önlemleri" konulu eğitim verildi.
Sivil Savunma Amiri Yunus Özkan tarafından belediye encümen salonunda verilen eğitimde Özkan, son günlerde ülkemizde meydana gelen çeşitli olaylardan örnekler vererek, patlayıcı düzenekleri ve canlı bomba eylemlerine karşı alınması gereken tedbirleri anlattı.
Ayrıca özel güvenlik personelinin kapı tipi metal detektöründen geçirilen vatandaşlar ile x-ray cihazından geçirilen çanta, paket, koli gibi eşyaların kontrolünde çok dikkatli olmaları gerektiği hususlarında uyarılar yapıldı.
(İHA-MET-Y)
18.01.2017 10:36:03 TSI
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