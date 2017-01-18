YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yalçın'a ziyaretler

Başkan Yalçın'a ziyaretler



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Yalamacılar ve Başkan Yardımcısı Yusuf Onu, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Pazaryeri ilçesi ve Pazaryeri esnafının sorunları hakkında istişareler gerçekleştirildi. Başkan Yalçın ziyaretin ardından yaptığı açıklamasında, "Pazaryeri Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Yalamacılar ve Başkan Yardımcısı Yusuf Onur belediyemizi ziyaret etti. İlçemiz hakkında istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

(CKT-CY-Y)



18.01.2017 10:36:51 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER