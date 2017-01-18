Başkan Yalçın'a ziyaretler
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Yalamacılar ve Başkan Yardımcısı Yusuf Onu, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette Pazaryeri ilçesi ve Pazaryeri esnafının sorunları hakkında istişareler gerçekleştirildi. Başkan Yalçın ziyaretin ardından yaptığı açıklamasında, "Pazaryeri Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Yalamacılar ve Başkan Yardımcısı Yusuf Onur belediyemizi ziyaret etti. İlçemiz hakkında istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.
(CKT-CY-Y)
18.01.2017 10:36:51 TSI
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