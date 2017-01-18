18 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sel sularının tahrip ettiği ev, sahiplerinin talebi üzerine yıkıldı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 10:36
Sel sularının tahrip ettiği ev, sahiplerinin talebi üzerine yıkıldı
Sel sularının tahrip ettiği ev, sahiplerinin talebi üzerine yıkıldı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mersin'de yaşanan sel felaketinde tahrip olan Kazanlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iki katlı bir binayı, sahiplerinin talebi üzerine yıktı.
Mersin'de 29 Aralık 2016 günü yaşanan sel felaketinin ardından en çok zarar gören ilçelerden biri haline gelen Akdeniz'de, bakım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, belirlediği program çerçevesinde kentin muhtelif mahallelerinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü, son olarak Kazanlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir meskenin yıkım çalışmasını tamamladı.
Akdeniz Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu meskenin, yıkılma tehlikesi nedeniyle sahipleri tarafından yaklaşık bir ay önce boşaltıldığı bildirildi. Bölgenin yoğun bir şekilde yağmur almasının ardından da daha önceden boşaltılan evin bir bölümünde çöküntüler oluştuğu belirtilen açıklamada, "Yağmur sularının çekilmesinin ardından yapılan inceleme sonucunda, evin tamamen kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Can güvenliği açısından risk oluşturan yapı, mesken sahiplerinin de talebi sonrasında kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkımı gerçekleştirilen eve ait molozlar, belediye ekipleri tarafından tahliye edildi" denildi.
Başkan Aktaş: "Selin yol açtığı tahribatlara karşı vatandaşlarımıza destek veriyoruz"
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, belediye olanakları çerçevesinde sel felaketinden etkilenen bölgelerde çalışma programlarını yoğunlaştırdıklarını ifade etti. Kazanlı bölgesi gibi sahil kesimine yakın yerlerde selin yıkıcı etkilerinin daha derinden yaşandığına dikkat çeken Başkan Aktaş, "Bu nedenle ağırlıklı olarak bu bölgelerde çalışıyoruz. Bizim yaptığımız tespitlerin yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikayetleri de değerlendirmeye alıyoruz. Devletimizin tüm kurumları, sel felaketiyle karşı karşıya kalan vatandaşlarımızın yanındadır. Fen İşleri Müdürlüğümüz de tüm ekip ve ekipmanlarını bu yönde seferber etmiştir. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan söz konusu mesken de sahipleri tarafından yakın zamanda tahliye edilmiş durumdaydı. Evin boş olması, sel esnasında olası can kayıplarını da önlemiş oldu. Selin tahrip ettiği evin ayakta kalan kısmı da mahalle sakinleri açısından risk oluşturuyordu. Ekiplerimiz evin yıkım çalışmalarını gerçekleştirdi ve molozların tahliyesini sağladı. Bizim bu yöndeki çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. Bu vesile ile selden zarar gören tüm çiftçilerimize ve kent sakinlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
(KYM-Y)

18.01.2017 10:40:31 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
YEREL

MERSİN'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
Anamur'dan askerlere muz desteği
YEREL

ANAMUR'DAN ASKERLERE MUZ DESTEĞİ
Başkan Kocamaz, Mersin'deki bütün otellerin 'engelli dostu' olmasını istedi
YEREL

BAŞKAN KOCAMAZ, MERSİN'DEKİ BÜTÜN OTELLERİN 'ENGELLİ DOSTU' OLMASINI İSTEDİ
Mersin'in 6 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 6 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Vali Çakacak, sosyal medyadan 'kahve içme' talebinde bulunan takipçilerini kırmadı
YEREL

VALİ ÇAKACAK, SOSYAL MEDYADAN 'KAHVE İÇME' TALEBİNDE BULUNAN TAKİPÇİLERİNİ KIRMADI
Çakacak: &quot;Mersin'i güçlendirecek önemli yatırımlar hızla devam ediyor&quot;
YEREL

ÇAKACAK: "MERSİN'İ GÜÇLENDİRECEK ÖNEMLİ YATIRIMLAR HIZLA DEVAM EDİYOR"
MDOB, Aydın Gün anısına konser verdi
YEREL

MDOB, AYDIN GÜN ANISINA KONSER VERDİ

GÜNCELLEME - Mersin'deki iş adamlarına yönelik FETÖ operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - MERSİN'DEKİ İŞ ADAMLARINA YÖNELİK FETÖ OPERASYONU
Mersin'de ulaşım atağı
YEREL

MERSİN'DE ULAŞIM ATAĞI
Erdemli Belediyesi'nin camilere hizmeti devam ediyor
YEREL

ERDEMLİ BELEDİYESİ'NİN CAMİLERE HİZMETİ DEVAM EDİYOR
&quot;Mersin Yağmursuyu Master Planı&quot; toplantısı
YEREL

"MERSİN YAĞMURSUYU MASTER PLANI" TOPLANTISI
Ercik, sel baskınları konusunda belediyeleri uyardı
YEREL

ERCİK, SEL BASKINLARI KONUSUNDA BELEDİYELERİ UYARDI
Kocamaz: &quot;Ankara'nın Mersin'in sesini duyması gerekiyor&quot;
YEREL

KOCAMAZ: "ANKARA'NIN MERSİN'İN SESİNİ DUYMASI GEREKİYOR"
Çakacak, &quot;Bir daha böyle afetlerin yaşanmaması için tüm önlemler alınacaktır&quot;
YEREL

ÇAKACAK, "BİR DAHA BÖYLE AFETLERİN YAŞANMAMASI İÇİN TÜM ÖNLEMLER ALINACAKTIR"
Mersin GİAD üyeleri yeteneğini ortaya çıkardı
YEREL

MERSİN GİAD ÜYELERİ YETENEĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI
Mersin'deki iş adamlarına yönelik FETÖ operasyonu
YEREL

MERSİN'DEKİ İŞ ADAMLARINA YÖNELİK FETÖ OPERASYONU
Mersin'de terör operasyonları
YEREL

MERSİN'DE TERÖR OPERASYONLARI
Şehit Fethi Sekin Mersin'de anıldı
YEREL

ŞEHİT FETHİ SEKİN MERSİN'DE ANILDI