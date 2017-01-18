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Sel sularının tahrip ettiği ev, sahiplerinin talebi üzerine yıkıldı



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MERSİN (İHA) - Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mersin'de yaşanan sel felaketinde tahrip olan Kazanlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iki katlı bir binayı, sahiplerinin talebi üzerine yıktı.

Mersin'de 29 Aralık 2016 günü yaşanan sel felaketinin ardından en çok zarar gören ilçelerden biri haline gelen Akdeniz'de, bakım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, belirlediği program çerçevesinde kentin muhtelif mahallelerinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü, son olarak Kazanlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir meskenin yıkım çalışmasını tamamladı.

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu meskenin, yıkılma tehlikesi nedeniyle sahipleri tarafından yaklaşık bir ay önce boşaltıldığı bildirildi. Bölgenin yoğun bir şekilde yağmur almasının ardından da daha önceden boşaltılan evin bir bölümünde çöküntüler oluştuğu belirtilen açıklamada, "Yağmur sularının çekilmesinin ardından yapılan inceleme sonucunda, evin tamamen kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Can güvenliği açısından risk oluşturan yapı, mesken sahiplerinin de talebi sonrasında kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkımı gerçekleştirilen eve ait molozlar, belediye ekipleri tarafından tahliye edildi" denildi.

Başkan Aktaş: "Selin yol açtığı tahribatlara karşı vatandaşlarımıza destek veriyoruz"

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, belediye olanakları çerçevesinde sel felaketinden etkilenen bölgelerde çalışma programlarını yoğunlaştırdıklarını ifade etti. Kazanlı bölgesi gibi sahil kesimine yakın yerlerde selin yıkıcı etkilerinin daha derinden yaşandığına dikkat çeken Başkan Aktaş, "Bu nedenle ağırlıklı olarak bu bölgelerde çalışıyoruz. Bizim yaptığımız tespitlerin yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikayetleri de değerlendirmeye alıyoruz. Devletimizin tüm kurumları, sel felaketiyle karşı karşıya kalan vatandaşlarımızın yanındadır. Fen İşleri Müdürlüğümüz de tüm ekip ve ekipmanlarını bu yönde seferber etmiştir. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan söz konusu mesken de sahipleri tarafından yakın zamanda tahliye edilmiş durumdaydı. Evin boş olması, sel esnasında olası can kayıplarını da önlemiş oldu. Selin tahrip ettiği evin ayakta kalan kısmı da mahalle sakinleri açısından risk oluşturuyordu. Ekiplerimiz evin yıkım çalışmalarını gerçekleştirdi ve molozların tahliyesini sağladı. Bizim bu yöndeki çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. Bu vesile ile selden zarar gören tüm çiftçilerimize ve kent sakinlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

(KYM-Y)



18.01.2017 10:40:31 TSI

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