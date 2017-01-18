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Nasrettin Hoca, dikey bahçede tasvir edildi

- Adana Büyükşehir Belediyesi, sıra dışı peyzaj çalışmasında 7 asırdır Anadolu insanını güldüren mizah ustasını dikey bahçeye yansıttı

- Nasrettin Hoca, Adanalıları selamlıyor



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana'da peyzaj sanatlarını sıra dışı çalışmalarla renklendiren Adana Büyükşehir Belediyesi, Türk edebiyatının en önemli mizah ustalarından ve bilgelerinden Nasrettin Hoca'yı da canlı çiçeklerle tasvir etti. Nasrettin Hoca'nın eşeğine ters binmiş, bindiği dalı keserken ve göle yoğurt mayası çalarken olan halini dikey bahçede gören Adanalılar, büyük ustanın güldürürken düşündüren fıkralarını anımsadı.

Daha önce merkez Çukurova ilçesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı üzerinde Atatürk silüeti ve Türk Bayrağı olarak dikey bahçe oluşturan Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, bu kez merkez Seyhan İlçesi Karaisalı Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, 7 asırdır fıkralarıyla Anadolu insanını güldüren Nasrettin Hoca'yı çalışma konusu yaptı.



Canlı çiçeklerle üç boyutlu dikey bahçe

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda daha yeşil ve kent estetiğine uygun peyzaj düzenlemeleriyle beğeni toplayan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri,"Alternanthera" çiçeğiyle Nasrettin Hoca'yı tasvir etti. 40 metrekarelik dikey bahçede 350 saksı kullanan peyzaj mimarları, Nasrettin Hoca'nın eşeğine ters binmiş hali, bindiği dalı keserken ve göle yoğurt mayası çalma halini canlandırdı. Her gün onbinlerce taşıt ve yayanın ulaşım sağladığı güzergahta Nasrettin Hoca'yı görenler, fıkralarını anımsayıp gülümseyerek geçiyor.



Bulvarlar çiçeklendiriliyor

Öte yandan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Öğretmenler Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı, Baraj Yolu ve Kenan Evren Bulvarı'nda çiçek ve ağaç dikimi ile budama çalışmalarına ağırlık verdi. Kavşakları ve refüjleri mevsime uygun çiçeklerle donatan görevliler, fidanları toprakla buluşturup, palmiyeleri budadı. Ağaçları ilkbahara hazırlayan görevlilerin, program dahilinde diğer bulvarlarda da benzer çalışmalar yapacağı belirtildi.

(ELF-Y)



18.01.2017 10:42:07 TSI

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