18 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Buca'nın 'Deniz Yıldızları'na büyük destek

18 Ocak 2017 Çarşamba, 10:38
Buca'nın 'Deniz Yıldızları'na büyük destek
Buca'nın 'Deniz Yıldızları'na büyük destek

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Konak Rotary Kulübü, 'Deniz Yıldızı' projesi kapsamında Buca'da İrfan Nadir İlkokulu ve Eşref Şair Uyal İlkokulu'nda eğitim gören bilim, resim ve müzik alanındaki yetenekli çocukları keşfederek eğitimlerine destek verdi. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da Buca'nın minik yetenekleriyle bir araya gelerek projeye katkıda bulundu.

Konak Rotary Kulübü, dar gelirli ailelerin ilköğretim üç ve dördüncü sınıflarda okuyan çocuklarına yeteneklerini ortaya çıkarmak için bilim, resim ve müzik alanlarında tarama testi yaptı. 'Deniz Yıldızı' olarak adlandırılan proje kapsamında İzmir genelinde ilköğretim okullarında eğitim gören bin 700 çocuk arasında yapılan tarama testi sonucunda 30 yetenekli öğrenci seçildi. Buca'dan İrfan Nadir ve Eşref Şair Uyalİlkokulları'ndan da öğrencilerin seçildiği taramalar sonunda çocuklara yönelik iki günlük bilim, resim ve sanat atölyeleri düzenlendi.

Başkan Piriştina da minik yeteneklere destek verdi
Sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimlerin işbirliğinde yürütülen projeye, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da destek verdi. Proje kapsamında düzenlenen atölyeye katılan Başkan Piriştina, geleceğin sanat ve bilim dünyasının yetenekleriyle bir araya geldi. Resim atölyesinde çocukların resim çalışmalarını inceleme fırsatı bulan Piriştina, onlarla sohbet ederek hayal dünyalarına katkıda bulunmaya çalıştı. Başkan Piriştina bir minik öğrencinin hediye ettiği zeytin ağacı resmini de "Kızımın odasına asacağım" diyerek, kabul etti.

Eğitime Zeytin Dalı projesini anlattı
Başkan Piriştina, "Bizim hayal atölyesinden de bakın nasıl bir proje çıktı?" diyerek, miniklerle Buca Belediyesi'nin "Eğitime Zeytin Dalı" projesini anlattı. Belediyenin, mahalle statüsüne geçen beş köyde atıl durumda bulunan 175 bin metrekare tarım arazileri olduğunu belirten Başkan Piriştina, "Biz bu arazilere zeytin ağacı dikerek, hasadından elde edilecek gelirle üniversite öğrencilerine burs vereceğiz" dedi.

30 yetenek keşfedildi
Deniz Yıldızı projesi, düzenlenen atölyelerle yetenekli çocuklara farklı bakış açıları kazandırarak eğitimlerine katkı sunmayı amaçlıyor. Seçilen yetenekli 30 öğrenci için çeşitli kurum ve kuruluşlardan destek alınarak alanında uzman kişilerle çocukları bir araya getiren üç günlük uygulamalı eğitimler düzenlendi. Proje, iş verenlerle çocukları buluşturarak hayat boyu eğitim imkanı sağlamayı da amaçlıyor.

Geleceğin sanatçıları yetişecek
Öğrenciler, resim ve sanat atölyelerinde iki gün eğitim gördü. Burada başarılı olan öğrenciler düzenlenecek ücretsiz resim kursları ile başarılı birer sanatçı olma yolunda önemli bir adım atmış oldu. Müzik atölyesinde ise başarılı olan öğrenciler; Tiyatro, Opera, Bale Çalışanları Vakfı (TOBAV) tarafından koordine edilen birimlerde ücretsiz kurslar alarak, sanat dünyasına hazırlanacak.
(CA)

18.01.2017 10:42:13 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Aliağa'ya 250 yataklı devlet hastanesi müjdesi
YEREL

ALİAĞA'YA 250 YATAKLI DEVLET HASTANESİ MÜJDESİ
Seferihisar'da yine balık çiftliği krizi
YEREL

SEFERİHİSAR'DA YİNE BALIK ÇİFTLİĞİ KRİZİ
&quot;TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri&quot; açıklandı
YEREL

"TSYD EGE'DE YILIN SPOR ÖDÜLLERİ" AÇIKLANDI
Eczacılar, Işık Ağabeylerini andı
YEREL

ECZACILAR, IŞIK AĞABEYLERİNİ ANDI
&quot;Kara kışta saç ektirin&quot;
YEREL

"KARA KIŞTA SAÇ EKTİRİN"
Bornova Becker Spor yönetimine yeni isimler
YEREL

BORNOVA BECKER SPOR YÖNETİMİNE YENİ İSİMLER
Hayvanseverlerden rehabilitasyon merkezine tam not
YEREL

HAYVANSEVERLERDEN REHABİLİTASYON MERKEZİNE TAM NOT
Cemer, Dünya çocukları için üretiyor
YEREL

CEMER, DÜNYA ÇOCUKLARI İÇİN ÜRETİYOR
Bozdağ, İzmirli kayakseverleri bekliyor
YEREL

BOZDAĞ, İZMİRLİ KAYAKSEVERLERİ BEKLİYOR
Zeytineli köyü, zeytin ile tanıtılacak
YEREL

ZEYTİNELİ KÖYÜ, ZEYTİN İLE TANITILACAK
Öğrencilerden hayvan barınağına ziyaret
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN HAYVAN BARINAĞINA ZİYARET
KODA'nın ikinci yıl gururu
YEREL

KODA'NIN İKİNCİ YIL GURURU
Menderes'in raporu Başbakan'da
YEREL

MENDERES'İN RAPORU BAŞBAKAN'DA
Seçuk'ta e-ticaret yapmak isteyen esnafa destek eğitimi
YEREL

SEÇUK'TA E-TİCARET YAPMAK İSTEYEN ESNAFA DESTEK EĞİTİMİ
Taksi sahiplerinden Vali'ye anlamlı ziyaret
YEREL

TAKSİ SAHİPLERİNDEN VALİ'YE ANLAMLI ZİYARET
İzmir'de tarımın 2016 yılı değerlendirildi
YEREL

İZMİR'DE TARIMIN 2016 YILI DEĞERLENDİRİLDİ
Alparslan Işık satrançta yine şampiyon oldu
YEREL

ALPARSLAN IŞIK SATRANÇTA YİNE ŞAMPİYON OLDU
Çamur deryasına dönen Ayrancılar'da İZSU isyanı
YEREL

ÇAMUR DERYASINA DÖNEN AYRANCILAR'DA İZSU İSYANI
İTO üyelerine 30 milyon liralık ek nefes
YEREL

İTO ÜYELERİNE 30 MİLYON LİRALIK EK NEFES
Karşıyaka'nın okçuları 12'den vurdu
YEREL

KARŞIYAKA'NIN OKÇULARI 12'DEN VURDU
Kahraman polis Sekin için mevlit okutuldu
YEREL

KAHRAMAN POLİS SEKİN İÇİN MEVLİT OKUTULDU
78 yaşında tekrar net gördü
YEREL

78 YAŞINDA TEKRAR NET GÖRDÜ
İzmir'de komşular arasında kedi besleme kavgası
YEREL

İZMİR'DE KOMŞULAR ARASINDA KEDİ BESLEME KAVGASI