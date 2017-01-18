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DÖGEM ikinci dönem başvuruları başladı



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ANTALYA (İHA) - Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç tarafından hayata geçirilen Döşemealtı Gençlik Meclisi'nde (DÖGEM) ikinci dönem kayıtları başladı.

Döşemealtı Belediyesi'nin gençlik projeleri arasında yer alan DÖGEM'in ikinci dönem kayıtları başladı. İlçe gençlerinin yerel yönetimlerde söz sahibi olması ve kent yönetimine katılmaları amacıyla geçen yıl kurulan DÖGEM'de ikinci yıl heyecanı yaşanıyor. DÖGEM'in ikinci yıl kayıtları 16 Ocak tarihinde başladı, 3 Şubat tarihine kadar devam edecek.



Yüzde 50 Cinsiyet kotası ve Engelli gençlere pozitif ayrımcılık

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yüzde 50 cinsiyet kotası ve engellilere pozitif ayrımcılık uygulanacak örnek projede, Döşemealtı'nın Genç Vekillerini 4 kişiden oluşan seçici kurul belirleyecek. Antalya'da bulunan Üniversiteler ile gençlik çalışmaları ve projeleri yürüten sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşacak seçici kurulun belirleyeceği 50 genç,1 yıl süreyle Döşemealtı Genç vekilliği yapacak.



Gençlere yeni ufuklar açan bir proje

Gençlerin Döşemealtı'nın geleceği hakkında özgür biçimde kararlarını vermeleri, kent yönetimine katılımcı ve çözüm ortağı olmaları, kente yönelik çalışmalar ve projeler üretmeleri hedeflenen proje kapsamında genç vekillerin girişimci dinamik kimliklerini ön plana çıkararak araştıran, üreten, topluma ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını destekleyerek evrensel insan haklarına saygılı, çevreye ve dogaya duyarlı, gençlerin barış içerisinde ve birlikte çalışma alışkanlıklarını geliştirerek, ortaklık anlayışı, empati yeteneği ve hoşgörü kültürü kazandırılması hedefleniyor.



Gençlerin aldığı kararlar Meclis'de görüşülecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi ruhuna uygun olarak planlanan, hiçbir siyasi partiye ya da güce endeksli olmayacak Gençlik Meclisi özgürlükçü ve katılımcı biçimde bütün gençliği temsil etmesi hedefleniyor. Kendi yönetimini belirleyecek ve almış oldukları her karar Belediyenin Meclisi'nde tavsiye niteliği taşıyacak yeni genç vekiller, Avrupa'da eğitim seminerlerine katılabilecek. Akademi bünyesinde ücretsiz olarak sosyal, kişisel, mesleki eğitimler verilecek.



DÖGEM Vekillerinin alacağı eğitimler

Temel Vatandaşlık Hakları eğitim semineri, Liderlik eğitim semineri, Etkili iletişim ve beden dili eğitim semineri, etkili sunum teknikleri eğitim semineri, Türkiye yerel yönetimler eğitim semineri, Avrupa Birliği proje döngüsü yönetimi eğitim semineri, Kalkınma ajansları proje döngüsü eğitim semineri, Küresel ısınma ve ekoloji eğitim semineri, Girişimcilik ve KOSGEB projeleri eğitim semineri, Yabancı dilde, İngilizce konuşma eğitim semineri, Stresle mücadele eğitim semineri, Boş zaman yönetimi ve dinlenme semineri.



Örnek proje

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, İlçe'de yaşayan gençlere yönelik hazırlanan DÖGEM projesinin kısa sürede başta Antalya olmak üzere Türkiye genelinde örnek gençlik projesi olarak dikkat çektiğini söyledi. Başkan Genç, "Projenin daha ilk yılında Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği tarafından ödüle layık görülen DÖGEM, iç işleyişi, eğitim, sosyal, kültür, sanat ve sportif faaliyetleriyle fark yaratan bir proje olmuştur. Bu sayede Türkiye'nin birçok İlinde ve İlçesinden yerel yöneticiler proje hakkında detaylı bilgi alıp kendi bölgelerinde de uygulamak istediklerini belirtiyorlar. Dolayısıyla projemizin başarısından son derece memnunum ve bu yıl ikincisi oluşturulacak DÖGEM'in şimdiden hayırlı olmasını dilerim. Gençlerimiz için fırsat olarak gördüğüm bu projeyi desteklemeye devam edeceğim" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



18.01.2017 10:45:15 TSI

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