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Adanalı işitme engelli sporcular, Türkiye Şampiyonasından başarı ile döndü



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu faaliyet programında yer alan "Türkiye Atletizm Şampiyonası" Gençler ve Büyükler kategorisinde 14-15 Ocak tarihlerinde Antalya Zeytinköy Atletizm Sahasında yapıldı.

Sporcular 100, 200, 400, 800, bin 500, 3 bin, 5 bin, 10 bin metre, çekiç atma, uzun atlama, yüksek atlama, disk, cirit ve gülle atma, 100-110-400 metre engelli kategorilerinde yarıştı.

Adanalı sporcular İpek Eskin 100 ve 200 metrede birinci, Ayşegül Yalnız 100 ve 200 metrede ikinci oldular. Antrenörler Ali Atakişi ve Murat Bahçıvan'ın gözetiminde müsabakalara katılan sporcular başarı ile Adana'ya döndüler.

Müsabakalarda 14 kulüp ve ferdi sporcuların katılımı ile yapılan şampiyonada ayrıca olimpiyat aday kadrosunun oluşturulması için sporcu tespiti yapıldı.

(ELF-Y)



18.01.2017 10:53:24 TSI

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