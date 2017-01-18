KUDAKA'dan mesleki eğitim seferberliği
(Fotoğraflı)
ERZURUM (İHA) - Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan "Bizim Kaygımız Sizin Kaydınız" isimli AB Projesi bünyesinde TRA1 Düzey 2 Bölgesinde nitelikli işgücü potansiyelini artırmak üzere Erzurum, Erzincan ve Bayburt il merkezlerinin yanı sıra Hınıs, Horasan, İspir, Oltu, Kemah, Tercan ve Demirözü ilçelerinde 10 farklı gruba mesleki ve teknik yetkinlik eğitimleri düzenleneceği belirtildi.
KUDAKA ve Erzurum Teknik Üniversitesi işbirliğinde başlatılan eğitimlerden asgari 300 kişinin istifade etmesi bekleniyor.
Katılımın ücretsiz olduğu eğitimler sonrasında katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar verilecek.
Eğitim Programının şu şekilde gerçekleşeceği belirtildi;
Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı Erzurum - Merkez
Bilgisayar Destekli Muhasebe Erzincan - Merkez
Giysi Tadilatçısı Bayburt - Merkez
Oltu Taşı İşlemeciliği Oltu
Modern Hayvancılık Teknikleri Hınıs, Horasan ve Demirözü
Modern Arıcılık Teknikleri İspir, Kemah, Tercan
(ERZ-AT-Y)
18.01.2017 10:55:45 TSI
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