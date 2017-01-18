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AK Parti'den Bayşar'a teşekkür ziyareti

18 Ocak 2017 Çarşamba, 10:51
AK Parti'den Bayşar'a teşekkür ziyareti
AK Parti'den Bayşar'a teşekkür ziyareti

(Fotoğraflı)

Serkan Çağlar
KARS (İHA) - AK Parti Kağızman ilçe yönetimi ve teşkilat üyeleri ilçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar'ı ziyaret ederek TEOG başarılarından ötürü teşekkür ettiler.
TEOG sınavlarında Kağızman olarak il genelinde iyi başarı elde eden ilçe milli eğitim ekibine AK Parti Kağızman İlçe Başkanı Erdoğan teşekkür ederek, "Demirden ülkemizin daha iyi bir geleceği olsun istiyorsak hep birlikte eğitimin ilerlemesi ve daha iyi bir noktaya gelmesi için mücadele etmemiz gerekiyor. İlçemizde bu yolda oldukça başarılı bu nedenle ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Bayşar ve bütün kadrosuna emeği geçen herkese teşkilatımız adına teşekkür ederiz." dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar, "Bizlere desteğini hiç esirgemeyen her zaman yanımızda olan ve gerekli yatırımlarla bizlere destek olan sayın Ulaştırma Bakanımız Ahmet Arslan ve Kağızman AK Parti ilçe teşkilatına teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.
(SÇ-ÖB-Y)

18.01.2017 10:56:20 TSI
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