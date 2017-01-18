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Mehmetçik, minik öğrencileri misafir etti

- Kışlayı gezen öğrenciler, helikoptere binmenin heyecanını yaşadı



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı, toplum-devlet kaynaşması kapsamında bir grup minik öğrenciyi kışlada misafir etti.

Değişik okullardan yaklaşık 40 öğrenci, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığını ziyaret ederek, helikoptere binmenin heyecanını yaşadı. Öğrencilere yönelik düzenlenen etkinliğe Vali Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutan Vekili Tuğgeneral Erdoğan Baykal, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, öğrenciler ve öğretmenleri katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Vali Cüneyit Orhan Toprak, "Bu helikopterlerimizi, uçaklarımızı, araçlarımızı sizler kullanacaksınız inşallah. Sizlere emanet edeceğiz bu araçları, devleti, milleti, memleketi. Onun için sizlerin iyi yetişmesi gerekiyor. Vatan, millet, bayrak sevgisini her şeyin önünde tutan, annesine, babasına, büyüklerine saygılı olan ve küçüklerini seven birer birey olmalısınız. Hakkâri'de, ilçelerinde, köylerinde yaşayan herkesin huzuru için askerlerimiz çok zor şartlarda; çadırlarda, yerine göre mevzi kazarak oralarda yaşıyorlar, nöbet tutuyorlar. Bu vatan sevgisi, millet sevgisi için yapılıyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet teşkilatımız hepimizin huzuru için, bizim mutlu yaşamamız için, kimseye boyun eğmememiz için mücadele veriyor. Askerlerimiz bu araç ve gerekçeleri kullanarak havadan ve karadan gidiyor ve canlarını ortaya koyarak bizler için mücadele ediyorlar. Tabi vatan, millet için hizmet sadece asker olmakla da olmaz. İnşallah içinizden hâkim, doktor, öğretmen, mühendis, pilot ve vali olanlar çıkacak ve vatanına milletine hizmet edecek. Sizler bu görevi bizden devralıp daha da ileriye taşıyacaksınız. Vatanımız, bayrağımız, askerimiz, bu topraklar bizim olmazsa ne ailemiz kalır, ne kardeşimiz kalır, ne okulumuz kalır. Onun için elimizdeki güzelliklerin farkında olacağız, onu korumak için çabalayacağız" şeklinde konuştu.

Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç ise, geleceğin teminatı olan öğrencileri misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaptıkları görev ve amaçları hakkında çocuklara bilgiler verdi. Askerler olarak vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için hizmet ettiklerini ifade eden Tuğgeneral Tayanç, "Gördüğünüz bu askerler çok daha zor şartlarda dağlarda nöbet tutarak vatanın bölünmez bütünlüğü için görev yapıyor. Eğer biliyorsanız asker abileriniz için sureler okuyun, dualar edin" dedi.

Helikopterlerin tanıtılmasının ardından, öğrenciler hayatlarında il kez yakında görme fırsatı buldukları helikopterlere binmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadılar. Etkinlik kapsamında askerler tarafından öğrencilere Köpek Müfreze Komutanlığı, drone ve İHA, kayak ve helikopter gösterisi yapılarak, komando kolunun silah ve teçhizatları tanıtıldı.

Daha sonra minik öğrenciler, kayak pistinde asker ağabeylerinin de yardımı ile kızakla kaymanın mutluluğunu yaşayarak gönüllerince eğlendiler.

(FT-MSA-Y)



18.01.2017 10:56:56 TSI

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