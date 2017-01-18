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Kadıoğlu, Kültür mantarı tesisini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis'in Musabeyli ilçesinde genç çiftçi projesi kapsamında yapılan Kültür mantarı tesisini ziyaret etti.

Kadıoğlu beraberinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü teknik elamanları ile birlikte Bakanlık tarafından yürütülen genç çiftçi projesi kapsamında Kültür mantarı tesisini ziyaret ettiler. Yürütülen projeleri yerinde inceleyen Kadıoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra tesisi gezdikten sonra ilçeden ayrıldılar.

(MAD-AOA-Y)



18.01.2017 10:57:00 TSI

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