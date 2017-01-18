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Gençler şehidin evini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Gençlik Merkezi Liderleri ve Gönüllü Üyeleri, İstanbul Beşiktaş'daki bombalı saldırı sonucunda şehit olan Kilisli Polis Memuru Ali Osman Şahin'in ailesini ziyaret ettiler.

Moral vermek ve yalnız olmadıklarını hatırlatmak, azda olsa acılarını dindirmek için ziyarette bulunan Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençleri Şehit ailesine başsağlığı dileklerini ilettiler.

Vatan ve bayrak uğruna oğlunu şehit veren anne Döne Şahin'le konuşan gençler, "Bu ülkenin gençleri olarak bizlerde senin evlatlarınız" diye konuştular.

(MAD-AOA-Y)



18.01.2017 10:57:56 TSI

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