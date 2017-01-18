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Tuşba'da 'Beyaz Bayrak Güvenli Gıda Başarı Belgesi' dağıtımı



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VAN (İHA) - Van'ın Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün yaptığı denetimler neticesinde gıda mevzuatında belirtilen koşullara uyan iş yerlerinin sahiplerine 'Beyaz Bayrak Güvenli Gıda Başarı Belgesi' verildi.

Tuşba Belediyesi ile Tuşba Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü 'Beyaz Bayrak Projesi' kapsamında gerçekleştirilen denetimler kapsamında verilen puanlama sonucu işletmelere 'Beyaz Bayrak Güvenli Gıda Başarı Belgesi' verildi. Zabıta Müdürü Osman Sevinç ile birlikte firmaları ziyaret ederek 'Beyaz Bayrak Güvenli Gıda Belgesi' veren Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, tüm Tuşbalıların ve Vanlıların temiz ve sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüz ile Tuşba İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün birlikte tüm firmaları periyodik aralıklarla ziyaret ettiklerini söyledi. Beyaz renginin saflığın, temizliğin, iyiliğin, güzelliğin simgesi olduğunu kaydeden Başkan Özgökçe, "Beyaz bayrak iyi niyetin, beyaz bir sayfada yeni başlangıçların ifadesidir. Beyaz bayrak; istikrarı, devamlılığı da simgelerken, aynı zamanda temizlik, dürüstlük çağrışımlarını yapmaktadır" dedi.

Daha önce imzalanan protokol dahilinde teknik ve hijyenik yönden gıda mevzuatında belirtilen koşullara uyan iş yerlerini ödüllendirmek, halka duyurmak ve böylece sektördeki diğer iş yerlerini de daha iyi koşulları sağlamaya teşvik ettiklerini vurgulayan Başkan Özgökçe, "Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri belirlenen koşulların sağlanıp sağlanmadığının tespiti ve gerektiğinde yasal yaptırımlarla ve önlemlerle bu koşulların karşılanmasını sağlayarak, tüketicinin güvenilir gıdaya ulaşması amaçlamaktadır. Kriterleri özenle uygulayan ve sürdürülebilir hale getirerek gıda güvenliğine üst düzey önem veren işletmelerin, ödüllendirmesi Beyaz Bayrak vererek sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Özgökçe, 'Beyaz Bayrak Güvenli Gıda Başarı Belgesi' projesinin 4 Nisan 2016'dan itibaren imzalanan protokol ile uygulamaya konulduğunu da belirterek, "Amacı teknik ve hijyenik yönden gıda mevzuatında belirtilen koşullara özenle uyan iş yerlerini Tuşba Belediyesi adına belgelendirerek ödüllendirmek, halka duyurmak ve böylece sektördeki diğer iş yerlerini de daha iyi koşulları sağlamaya teşvik etmektir. Bilindiği gibi ülkemizdeki gıda denetim sistemi, mevzuatta belirlenen koşulların sağlanıp sağlanmadığının tespiti ve gerektiğinde yasal yaptırımlarla ve önlemlerle bu koşulların karşılanmasını sağlayarak tüketicinin güvenilir gıdaya ulaşmasını amaçlamaktadır. İlçemizde faaliyet gösteren lokanta, restoran, kafe, pastane, yemekhane, kantin gibi toplu tüketim yerleri ile gıda üretim ve satış yerleri proje kapsamındadır. İlçemizde düzenli olarak yapılan denetimlerde belirlenen tüm kriterleri yerine getiren firmalarımız, oy birliği ile ödüle layık görüldü. Tuşba ilçe sınırlarında hizmet veren Ayça Pastanesi üretim yeri ve Ceylan Et Lokantası işletmeleri yüz üzerinde 95 puan alarak Beyaz Bayrak almaya hak kazandılar. Bu sebeple proje, tarafsızlık ilkesi ve tamamen objektif olarak puanlamalar sonucu Tuşba Belediyesi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından uygulanan, hiçbir parasal karşılığı olmayan, kapsamlı ve objektif bir proje olup, bu yönüyle dünyada emsali az görülen bir proje olma özelliğini taşımaktadır" diye konuştu.

Zabıta ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Başkan Özgökçe, "Bizim için en önemli konu insan sağlığıdır. Ceza uygulamak, cezalandırmak en son yapılan işlemdir. Biz daha çok ödüllendirerek, özendirerek gıda güvenliğini ilçemizde sağlayacağız. Bayrak alan üretici ve işletme ile satış yerleri, Beyaz Bayrağın geri alınmaması, yani liderlikten düşmemesi için azami gayret gösterecektir. Bu öyle bir ligdir ki çok sayıda lider olacak ve her liderlik koltuğuna oturan o şartları hep sağlamak zorunda olduğundan dolayı en mükemmele ulaştıktan sonra hep mükemmel kalmak esas olacaktır. Bu şekilde mükemmel bir otokontrol sağlanacağı gibi bayrağı kaybedenler, gerek ve yeter şartları taşımadıklarından dolayı ayrıca da cezalandırılacaktır" şeklinde konuştu.

(MSA-Y)



18.01.2017 10:58:30 TSI

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