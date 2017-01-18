YEREL HABERLER / KIRKLARELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aşçı Çıraklığı Kursu kapanış töreni

Aşçı Çıraklığı Kursu kapanış töreni



(Fotoğraflı)



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA)  Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM), İŞKUR ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde açılan 'Aşçı Çıraklığı Kursu'nun kapanış töreni düzenlendi.

Kapanış törenine, Lüleburgaz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gürkan Güler, İŞKUR Lüleburgaz Müdürü Ahmet Selim Keskin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İzzet Arslan katıldı.

1 Kasım 2016 tarihinde açılan Aşçı Çıraklığı Kursu Yeşim Üremiş ve Dilara Şahinkaya tarafından verildi ve 2 grup halinde 26 kursiyerin katılımıyla gerçekleşti.

Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İzzet Arslan, 1 Eylül'den 10 Ocak tarihine kadar 397 kurs açıldığını söyledi.

Daha sonra 'Aşçı Çıraklığı Kursu'nun hazırladığı sunumlar misafirlere sunuldu.

(KA-MEF-Y)



18.01.2017 10:58:57 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER