Akçakale'de tehlike saçan 50 yıllık kuyu kapatıldı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, yaklaşık 50 yıl önce açılan su kuyusu, belediye ekiplerince toprak doldurularak kapatıldı.

Öncül Mahallesinde yaklaşık yarım asır önce açılan su kuyusu, modern kentleşmeyle birlikte evlerin ortasında kaldı. Yıllardır kullanılmayan ve özellikle küçük yaştaki çocuklar için tehlike saçan kuyu, mahalleliyi tedirgin etmeye başladı. Bunun üzerine mahalle sakinlerinden Ahmet Çıldan, yıllar önce babası tarafından açılan kuyunun kapatılması için Akçakale Belediyesine müracaat etti. Müracaat sonrası bir kamyon dolusu toprak ve kepçe ile mahalleye gelen belediye ekipleri, üzücü bir olay yaşanmadan kuyuyu tamamen toprakla doldurdu. Böylece çocuklar için tehlike de ortadan kalkmış oldu.

Kuyunun kapatılması için belediyeye kendisinin müracaat ettiğini belirten Ahmet Çıldan, "Bu kuyu yaklaşık 50 yıl önce babam tarafından açılmıştı. Artık kullanılmayan bu kuyu yıllar içerisinde mahallenin ortasında kaldı ve çocuklar için tehlike oluşturmaya başladı. Ben de belediyeye haber verdim. Sağ olsunlar hemen kepçe ve bir kamyon toprak getirip kuyuyu kapattılar. Başta Belediye Başkanımız Abdülhakim Ayhan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ise, vatandaşlardan gelen her talebi titiz bir şekilde değerlendirip, gereğini en hızlı şekilde yerine getirdiklerini söyledi. Kapatılan kuyunun insan hayatı için büyük tehlike oluşturduğunu ifade eden Ayhan, "Orada oyun oynayan çocuklarımız kuyuya düşebilir, acı olaylar yaşanabilirdi. Neyse ki vatandaşlarımızın müracaatı ile bunun da önüne geçilmiş oldu. Halkımızın can güvenliği bizler için her şeyden daha önemli" diye konuştu.

18.01.2017 10:59:23 TSI

