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Başkent'te balık tüketiminde hamsi yine birinci

- Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal verilerine göre geçetiğimiz yıl 3 bin 250 ton hamsi tüketildi

- Hamsiyi palamut ve sardalya izledi



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Başkent'te balık tüketiminde hamsi yine birinci sırada yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal verilerine göre; Ankara'da geçtiğimiz yıl 3 bin 250 ton hamsi tüketildi.

Toptancı Hal'in Ankara'da 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında tüketilen balık verilerine göre, hamsinin ardından 2 bin 448 ton satışı ile palamut ikinci, 575 ton satışı ile sardalya üçüncü sırada yer aldı. Aynı tarihler arasında 224 ton istavrit, 212 ton da çupra satışı gerçekleştirildi. Bu balıkları sırasıyla levrek, alabalık, mezgit, çinekop, granyoz, somon izledi.

Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal yetkilileri, geçen yıl Ankara'ya toplam 7 bin 303 ton balık getirilerek, tüketicilere sunulduğunu söyledi.



En taze balık Ankara'da

En taze balığın Ankara'da tüketildiğini kaydeden hal yetkilileri, Başkent'e daha çok Karadeniz ve Marmara bölgesinde avlanan balıkların günlük getirildiğini, bunu Ege ve Akdeniz Bölgesindeki balıkların izlediğini söyledi.

Hal'de çiftlik balıkların da bulunduğunu anlatan yetkililer, bunların başında alabalık, çiura, levrek ve granyozun yer aldığını ifade etti. Balık Hali'nde ithal balıkların da yer aldığını bildiren yetkililer, bunlar arasında Norveç somonu ve uskumrunun tüketicilerin beğenisine sunulduğunu kaydetti.

Yetkililer balıkların veteriner kontrolünden geçirilerek tüketiciye sunulduğunu belirterek, Başkentlilerin en sağlıklı ve en taze balığı tükettiğini vurguladı.

(BC-MK-Y)



18.01.2017 11:00:18 TSI

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