'Batman Her Yerde Okuyor' kampanyasına destek büyüyor

BATMAN (İHA) - Batman Valisi Ahmet Deniz 'Batman Her Yerde Okuyor' kampanyasına destek veren gençlerle bir kafede buluşup kitap okudu.

Gençlerle yakından ilgilenerek kitap hediye eden Vali Deniz, kampanyaya verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Gençlerle bir süre sohbet eden Vali Deniz, ülkenin kalkınması ve büyümesinin tek yolunun iyi bir eğitim almış gençlere bağlı olduğunu belirterek, "Milli ve manevi değerlere sahip çıkan bir gençlik yetiştirmemiz gerekiyor. Bu coğrafyada en büyük sıkıntımız cehalettir. Cehaletin olduğu yerde terör, kan ve gözyaşı eksik olmuyor. Bu gün Suriye ve Irak'ın durumu göz önünde. Biz istiyoruz ki okuyan bir toplum olalım. Biz sıkıntılarımızı ancak okuyarak aşabiliriz diye düşünüyorum. Yolculukta, kafede, duraklarda otobüs beklerken kısacası her yerde kitap okuyarak bir kültür oluşturalım. Özelikle anne ve babaları her akşam televizyonlarını kapatarak, çocuklarla beraber kitap okumalarını ve çocuklarına örnek olmalarını istiyoruz. 170 bin öğrencimiz var, 170 bin tane kitap satın alıp çocuklarımıza dağıtacağız. Kitap sıkıntımız olmayacak, yeter ki gençlerimiz okusun" diye konuştu.

Batman'ın son dönemlerde hendek siyasetine pirim vermeden vatanına ve milletine sahip çıkarak sağlam bir duruş sergilediğini ifade eden Vali Deniz, "Bize düşen de Batman'a en iyi şekilde hizmet etmektir. Eğitimde başlattığımız 'Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar' ve 'Batman Her Yerde Okuyor' gibi kampanya ve projelerle ilimizin eksikliklerin gidermek ve Batman'ı daha iyi yerlere taşıma gayreti içerisindeyiz" dedi.

18.01.2017 11:01:50 TSI

