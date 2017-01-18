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Başkan Asya'dan taksit uyarısı



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 6736 sayılı kanun kapsamında vergi affından faydalanarak yapılandırma yapan vatandaşların ikinci taksitlerini ödemeleri için uyarılarda bulundu.

Açıklamalarda bulunan Başkan Asya, vergi affından faydalanan vatandaşların ikinci taksitlerinin son ödeme tarihinin 31 Ocak Salı günü olduğunu duyurdu. 19 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun' çerçevesinde su, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam, eğlence vergi borçlarının yeniden yapılandırıldığını hatırlatan Asya, taksitlerin düzenli bir şekilde ödenmesi için vatandaşlara uyarılarda bulundu. Hükümetin vatandaşlara ciddi kolaylıklar sağladığını vurgulayan Asya, bu tür fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. 6736 sayılı yasaya göre ikinci taksitlerin son ödeme tarihinin bu ayın sonu olduğuna dikkat çeken Başkan Asya, taksitlerini zamanında ödemeyen vatandaşların yapılandırmalarının bozulacağını vurguladı. Her türlü teknolojik imkânları vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade eden Asya, ödeme için vatandaşların tahsilât bürolarına gitmek zorunda olmadıklarını, bilgisayar veya cep telefonlarından gerekli işlemleri yapabileceklerini belirtti.

Başkan Asya, yapılandırmanın yanı sıra ilan reklam vergisi ve işgaliyelerin de son ödeme tarihinin 31 Ocak günü olduğunu belirtti. Muş'a hizmet edebilmek için mali konuda iyi olunması gerektiğini ifade eden Asya, "Bu şehrin eksikliklerini gidermek için haliyle bütçemizin iyi olması gerekiyor. Onun için su, emlak, ÇTV, ilan reklam, ölçü ayar, kira ve işgaliye gibi öz gelirlerimizden elde ettiğimiz bütçeyi ilimize tekrar hizmet olarak aktarmanın gayretindeyiz. Bu konuda vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. İlimizde kalıcı ve faydalı hizmetler bırakmak adına çok ciddi projelere el atıyoruz. Bunları hayata geçirebilmek için gelirlerimizin karşılığını almamız gerekiyor. Dolayısıyla belediye hizmetlerinden faydalanıp da borcu bulunan vatandaşlarımızın borçlarını ödemelerini rica ediyorum. Aksi takdirde yasal yollara başvurmak zorunda kalacağımızı belirtmek isterim. Buna gerek kalmamasını umut eder, vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı davranmasını bekliyoruz" dedi.

(NA-MSA-Y)



18.01.2017 11:02:34 TSI

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