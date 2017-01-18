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Muratpaşa kursiyerlerinin ilk konser heyecanı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin Değirmenönü Kültür ve Sanat Merkezi'nde 21 farklı branşta 2 bin kişinin katılımıyla devam eden müzik ve sanat kurslarının Türk Halk Müziği bölümü, ilk konserini Cumartesi günü verecek.

Muratpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda Değirmenönü Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen müzik kurslarının Türk Halk Müziği bölümü kursiyerlerini ilk konserlerinin heyecanı sardı. 29 kişiden oluşan korosu, kabak kemaneden bağlamaya, curadan basgitara 8 kişilik orkestrasıyla Türk Halk Müziği Topluluğu ilk konserini 21 Ocak cumartesi günü verecek.

Muratpaşa Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konser saat 20.00'de başlayacak. Konserde topluluğa Değirmenönü Kültür ve Sanat Merkezi'nde halk dansları ve drama kurslarına devam eden kursiyerler de gösteriyle eşlek edecek.

Şefliğini kurs öğretmenlerinden Elif Gündoğdu'nun üstlendiği konser iki bölüm halinde gerçekleştirecek. 17 parçanın seslendirileceği konserde, topluluk dinleyicilere Teke yöresinden Ege'ye, İç Anadolu'dan Karadeniz'e uzanan bir türkü resitali sunacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle hayata geçirdiği müzik ve sanat kursları bu yıl 21 farklı branşta düzenleniyor. Kurslara yaklaşık 2 bin kişi katılırken Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçede herkesin sanatın ya da sporun bir dalıyla uğraşması için çalıştıklarını söyledi.

Ancak bu şekilde daha sevgi ve saygı dolu, birbirine duyarlı bir toplum olmayı başarabileceklerini dile getiren Başkan Uysal, "Özellikle kültür ve sanat alanında yaptığımız çalışmalar geniş kitlerle paylaşıldığında anlamlı oluyor. Kursiyerlerimizin çalışmalarını yıl içinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerde izlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

(SÇ-SÇ-Y)



18.01.2017 11:06:41 TSI

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