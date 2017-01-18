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Çankaya'da "Eşitliği Destekliyorum" eğitimi



ANKARA (İHA) - Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün ilk eğitim semineri "Eşitliği Destekliyorum" başlıklı oldu.

Faaliyetlerine kısa bir süre önce başlayan Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün ilk eğitim semineri "Eşitliği Destekliyorum" oldu. Çankaya Belediyesi Hizmet Binası'nda personele yönelik düzenlenen seminerin ardından tüm katılımcılar sertifika alacak.

Başkan yardımcılarının tam kadro katıldığı seminerin açılış konuşmasını Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner yaptı. Güner, "Uluslararası Çalışma Örgütü ve Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği ile birlikte düzenlediğimiz eğitimle, daha eşitlikçi bir çalışma ortamının oluşmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.



"Kadınlar için daha iyi işler"

Çankaya Belediyesinin Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladığını hatırlatan Güner, "Kadın-erkek eşitliğini temel bir hak olarak ele alan söz konusu şartı imzalayan belediyeler, tüm yetki ve sorumluluk alanlarında bu hakkın hayata geçirilmesini taahhüt eder" dedi.

Taahhüt gereği 'Yerel Eşitlik Eylem Planı' hazırladıklarını belirten Güner, müdürlüklerini kurmalarının ardından "Kadınlar İçin Daha Çok ve İyi İşler: Türkiye'de İnsana Yakışır İş için Katılımcıların Güçlendirilmesi" projesi kapsamında eğitimlere başladıklarını belirtti.



Eğitim karma gruplara

Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği'nden Gülşah Seral'ın verdiği ve 'Toplumsal cinsiyet, roller, eşitsizliğin sonuçları ve önlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması' gibi konuların yer aldığı seminer, kadın-erkek karma gruplara verilmeye devam edecek.

(BC-MK-Y)



18.01.2017 11:02:12 TSI

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