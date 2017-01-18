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Hamilelik sonrası diş bakımına dikkat

18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:04
Hamilelik sonrası diş bakımına dikkat
Hamilelik sonrası diş bakımına dikkat

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Hormon seviyelerindeki ani artışın diş eti iltihaplarına eğilimi artırdığını belirten Diş Hekimi Zafer Kazak, eğer dişler ve diş etleri üzerinde biriken plak yeterince temizlenemezse kolaylıkla diş eti iltihabı, diş etinde hamilelik tümörü gelişebileceğini söyledi.
Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, "Gebelik öncesi tedavi edilmemiş ciddi diş eti rahatsızlıkları olan hamile kadınlarda erken doğum ya da düşük doğum ağırlıklı bebek sahibi olma riski vardır. Bu nedenle gebelik öncesi iyi bir ağız hijyeni rutininin kazanılmış olması ve diş eti tedavilerinin yapılmış olması önemlidir" dedi.
Gebeliğin özellikle ilk dönemlerinde görülen kusmanın ağız içinde asidik bir ortam oluşturarak dişlerde aşınmalara, hassasiyetlere ve çürüklere sebep olabileceğini dile getiren Kazak, "Özellikle kusmayı takiben hemen dişleri fırçalamak diş yüzeyindeki aşınmaları artırabilir. Bu nedenle kusma sonrası ağız bol su ile çalkalanmalı ve dişler yarım saat sonra fırçalanmalıdır" diye konuştu.
Hamilelik süresinde tükürüğün daha asidik özellikler gösterebildiğini belirten Kazak, "Bu durum dişleri çürüğe daha yatkın hale getirir. Doğru ağız bakımı ile yeni çürüklerin oluşumu engellenebileceği için anne adayının ağız bakımını gebelik öncesi düzene oturtmuş olması önemlidir. Diş eti sorunu nedeniyle diş etleri kanayan, dişlerinde hassasiyet sorunu olan anne adayı dişlerini fırçalamaktan kaçınabilir. Ağız hijyeninin yeterli derecede sağlanamadığı durumlarda diş eti hastalıkları ve çürükler gelişebilir" ifadelerini kullandı.
Kazak, değişen beslenme alışkanlıkları ve çürük yapıcı özellikli gıdaların sık tüketiminin diş çürüklerinin oluşma riskini artırdığını belirtti.
(ÖB-ÖB-Y)

18.01.2017 11:09:49 TSI
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