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Vali Çakacak, sosyal medyadan 'kahve içme' talebinde bulunan takipçilerini kırmadı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:05
Vali Çakacak, sosyal medyadan 'kahve içme' talebinde bulunan takipçilerini kırmadı
Vali Çakacak, sosyal medyadan 'kahve içme' talebinde bulunan takipçilerini kırmadı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, sosyal medya hesabına, "Beni bir gün kahve içmeye davet eder misiniz?" yazarak isteğini dile getiren basın mensubu Kurtuluş Yavuz'u kırmayarak, makamında ağırladı.
Çakacak, sosyal medya hesabına mesaj atarak kendisiyle görüşme talep eden Kurtuluş Yavuz ve Yunus Emre İnceler adlı gençleri kabul etti. Gençlerin sosyal medya hesabına attıkları mesajla kendisine ilettikleri görüşme taleplerine yine sosyal medya üzerinden cevap yazan ve onları makamına davet eden Vali Çakacak, gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi.
Çakacak'ın makamında ağırladığı gençlerden Kurtuluş Yavuz, İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra basın sektöründe çalıştığını ifade ederek, mesleğinden dolayı Vali Çakacak'ın katıldığı programlarda sürekli karşılaştıklarını söyledi. Yoğun çalışma temposundan dolayı sosyal medya üzerinden attığı mesaja Çakacak'ın cevap vereceğini hiç ummadığını belirten Yavuz, aldığı olumlu ve samimi cevap karşısında çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu dile getirdi. Mesajını karşılıksız bırakmayan ve görüşme talebine olumlu yanıt veren Çakacak'a şükranlarını sunan Yavuz, "Valimiz Sayın Özdemir Çakacak, Mersin'de göreve başladığı günden beri çok yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürüyor. Basın camiası içerisinde olmam dolayısıyla Sayın Valimizin çalışmalarını yakından takip ediyorum. Özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan 15 Temmuz hain darbe girişimi ve ardından yaşanan sel felaketinin akabinde çalışma temposu ve iş yoğunluğu iyice artan Sayın Valimizden görüşme talebime olumlu yanıt almayı beklemiyordum. Bundan 10-15 yıl önce bir doktorla görüşebilmek için devlet hastanelerinde günlerce sıra bekleniyordu. Şimdi ise ilimizin en yüksek bürokratına sosyal medya üzerinden ulaşabiliyor, görüşme talep edebiliyoruz. Bu yoğunluk içerisinde göstermiş olduğu yüce gönüllülükten ve bizi kabul etmesinden dolayı Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.
İlahiyat Fakültesi öğrencisi olan Yunus Emre İnceler ise Kurtuluş Yavuz'un mesajına çok sıcak ve samimi bir şekilde yanıt veren Çakacak'la görüşebilmek konusunda şansını denemeye karar verdiğini, aldığı aynı derecede olumlu ve sıcak yanıt üzerine çok şaşırdığını ve heyecanlandığını söyledi. İnceler, "Sayın Valimiz gibi babacan, gençlerin istek ve taleplerini önemseyen devlet büyüklerimiz sayesinde biz gençler geleceğe umutla bakıyor, bir yandan kendi geleceğimizi şekillendirirken bir yandan da ülkemiz için yapabileceklerimiz konusunda hem kararlılığımız artıyor hem de azimle doluyoruz. Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.
Vali Çakacak ise gençleri ilgiyle dinlerken çalışma temposunun yoğunluğundan bahsederek, Mersin'le ilgili olarak halihazırda yürütülen çalışmaların ve yapılması planlanan projelerin planlamasının bir hayli zaman aldığını dile getirdi. İş yoğunluğundan zaman buldukça sosyal medya üzerinden gelen mesajları okuduğunu ve mümkün oldukça geri dönüş yapmaya çalıştığını ifade eden Çakacak, "Devletimizin kapısı tüm vatandaşlarımıza özellikle de gençlerimize her zaman açıktır. Sizin gibi özgüveni yüksek gençlerle bir arada olmaktan en az sizler kadar bende mutluyum" şeklinde konuştu.
(KYM-Y)

18.01.2017 11:10:08 TSI
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