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Tekin: "Hızlı tren başka bahara kaldı"



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SAMSUN (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Taner Tekin, "Samsun-Çorum-Ankara, Ankara-Çorum-Samsun Hızlı Tren" projesinin 2017 yılı yatırım planlarında yer almadığını söyledi.

İktidar Milletvekilleri tarafından yıllardır Samsun halkına seçim vaadi olarak müjde diye duyurulan "Samsun-Çorum-Ankara, Ankara-Çorum-Samsun Hızlı Tren" projesi ile ilgili Resmi Gazete mükerrer sayısında 2017 Yatırım Programı'nda söylendiği gibi iyi bir haber olmadığını ifade eden MHP İl Başkanı Taner Tekin, "Resmi Gazetede görüyoruz ki proje henüz etüt aşamasında. Projenin söylendiği ve vaat edildiği gibi 2020 yılında bitmesi imkansız görünüyor" dedi.

Devletin yakın gündeminde Samsun-Çorum-Ankara Hızlı Tren Projesi olmadığını belirten Tekin, şunları söyledi: "Yaklaşık 5 yıldır iktidar milletvekilleri seçim sahalarında sürekli hızlı tren hattından bahsettiler. 'Proje hazır, ihale yapıldı, yakında bitiyor' gibi söylemler ile halkın gözünü boyadılar. Ancak resmi gazetede yayınlanan 2017 yatırım programı arasında görünüyor ki proje henüz etüt aşamasında. Yani ortada ne ihale ne de denildiği gibi bir ilerleme var. Etüt çalışmasının bu yıl bitmesi de ayrılan ödeneklere bakıldığında zor görünüyor. Yani 2020 yılında bırakın projenin bitmesini etüt çalışmasının yetişmesi bile mucize gibi görünüyor. Diğer yandan Ulaştırma-Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığının sitesinde de devletin şuan da ki ve yakın vadedeki hızlı ve yüksek hızlı tren projeleri arasında da Samsun-Çorum-Ankara Hızlı tren hattı yer almıyor."

(SAM-SLH-Y)



18.01.2017 11:13:46 TSI

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