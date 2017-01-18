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Kocasinan Belediyesi 239 Camiyi Periyodik Şekilde Temizliyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Hayata geçirdiği proje ve hizmetleriyle sosyal belediyecilikte örnek olan Kocasinan Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan 239 camiyi periyodik bir şekilde temizlemeye devam ediyor.

Vatandaşların daha sağlıklı, daha temiz ve daha huzurlu bir şekilde ibadet yapmaları için 'Cami Temizleme Ekibi' kuran Kocasinan Belediyesi, teknolojik temizleme cihazları ve profesyonel ekiplerle, camileri hijyenik olarak temizleyip, gül suyuyla yıkıyor. 'Daha Temiz Kocasinan' için yeniliklere imza atan Kocasinan Belediyesi, bu uygulamayla vatandaşlardan takdir topluyor.

Kayseri'de ilk olarak Kocasinan Belediyesi tarafından 'Cami Temizleme Ekibi' kurulduğunu hatırlatan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, mescit ve camilerin kutsal mekanlar olduğunu belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadet edebilmesi için camilerimizin daha temiz olmasına özen gösteriyoruz. Bu kapsamda kurduğumuz 'Cami Temizleme Ekibi' ile ilçe genelinde 161 merkez ve 78 kırsal mahalleler olmak üzere toplam 239 cami temizliği yapılıyor. Camilerimizin ayda en az bir defa genel temizlik yapılıyor ve gül suyu ile yıkanıyor. Ayrıca dini ve özel günlerde de gül suyu ile camilerimiz yıkanıyor. Camilerimizde mis gibi gül kokan ortamda cemaatin ibadetlerini yapma imkanı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların daha temiz bir Kocasinan ve daha güzel bir çevrede yaşaması için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 'Cami Temizleme Ekibi', camilerimizi baştan aşağı temizliyor. Titiz bir temizlik çalışmasıyla camilerimizin duvar ve tavanlarda bulunan oyma veya kabartmaların tozu alınıyor ve avizelerin hassas bir şekilde temizleniyor. 'Temizlik imandandır' anlayışıyla profesyonel bir şekilde bakım ve temizlik çalışmaları yaptığımız camiler pırıl pırıl oluyor ve gül kokuyor." diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Vatandaşların memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

(AÖ-Y)



18.01.2017 11:18:29 TSI

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