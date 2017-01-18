18 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayak merkezinde bakım onarım çalışması

18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:16
Kayak merkezinde bakım onarım çalışması
Kayak merkezinde bakım onarım çalışması

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA)  Hakkari'deki Merga Büte Kayak Merkezindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle perşembe günleri kapalı olacağı belirtildi.
Şehirden 12 kilometre mesafede bulunan ve haftanın 7 günü halka açık olan 2800 rakımlı Merga Büte Kayak Merkezinin bundan böyle mekanik tesisin bakım ve onarımı nedeniyle perşembe günleri kapalı olacağı belirtildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ise, halkın akın ettiği kayak merkezinin bundan böyle mekanik tesisin bakım ve onarımı nedeniyle her hafta perşembe günleri kapalı olacağını duyurdu.
(FT-MSA-Y)

18.01.2017 11:18:56 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Mehmetçik'ten öğrencilere hediye
YEREL

MEHMETÇİK'TEN ÖĞRENCİLERE HEDİYE
Yüksekova'da 'Emlak Danışmanlığı' kursu
YEREL

YÜKSEKOVA'DA 'EMLAK DANIŞMANLIĞI' KURSU
Mehmetçik, minik öğrencileri misafir etti
YEREL

MEHMETÇİK, MİNİK ÖĞRENCİLERİ MİSAFİR ETTİ
Terör mağdurlarına devlet desteği sürüyor
YEREL

TERÖR MAĞDURLARINA DEVLET DESTEĞİ SÜRÜYOR
Mehmetçik minik öğrencileri misafir etti
YEREL

MEHMETÇİK MİNİK ÖĞRENCİLERİ MİSAFİR ETTİ
Yüksekova'da soğuk algınlığı
YEREL

YÜKSEKOVA'DA SOĞUK ALGINLIĞI
Vali Toprak'tan 'halk' toplantısı
YEREL

VALİ TOPRAK'TAN 'HALK' TOPLANTISI
Hakkari Valisi Toprak'tan öğretmenlere teşekkür
YEREL

HAKKARİ VALİSİ TOPRAK'TAN ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR
Vali Toprak, kanaat önderleri ile bir araya geldi
YEREL

VALİ TOPRAK, KANAAT ÖNDERLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Yüksekova'daki öğrencilere kitap yardımı
YEREL

YÜKSEKOVA'DAKİ ÖĞRENCİLERE KİTAP YARDIMI