YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayak merkezinde bakım onarım çalışması

Kayak merkezinde bakım onarım çalışması



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA)  Hakkari'deki Merga Büte Kayak Merkezindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle perşembe günleri kapalı olacağı belirtildi.

Şehirden 12 kilometre mesafede bulunan ve haftanın 7 günü halka açık olan 2800 rakımlı Merga Büte Kayak Merkezinin bundan böyle mekanik tesisin bakım ve onarımı nedeniyle perşembe günleri kapalı olacağı belirtildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ise, halkın akın ettiği kayak merkezinin bundan böyle mekanik tesisin bakım ve onarımı nedeniyle her hafta perşembe günleri kapalı olacağını duyurdu.

(FT-MSA-Y)



18.01.2017 11:18:56 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER