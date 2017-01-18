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Fatsa'da 2. dönem müdürler toplantısı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:16
Fatsa'da 2. dönem müdürler toplantısı
Fatsa'da 2. dönem müdürler toplantısı

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılı 2. dönem müdürler kurulu toplantısı Denizcilik Meslek Lisesi konferans salonunda gerçekleşti.
2016-2017 eğitim-öğretim yılı 2. dönem başı müdürler kurulu toplantısı, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Cinoğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda açıklamalarda bulunan Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Cinoğlu yaptığı konuşmasında, "Fatsa'da gerçekten öğrencilerimiz en iyi eğitimi alıyor. Eğitim kadromuz gerçekten çok geniş ve kaliteli. Mevcut kadromuz ile bu yıl daha başarılı olacağımıza inancımız tam. Gayemiz daha çok çalışarak ilçemizin eğitim seviyesini daha yukarılara çıkartmaktır. Önemli derecelerde sınavlarda başarılı olduk. İnşallah bu yıl güzel işlere imza atacağız. İlk yarı hedeflediğimiz başarının üzerinde olduk. Eğitim seviyemiz gün geçtikçe artıyor. Birlik ve beraberlik içinde burada eğitimimizi sürdürüyoruz. Okullarımızda hiçbir sorun yok, olan sorunları ise yerinde ziyaret ederek görüyoruz" dedi.
Okul müdürleri de ikinci yarı istek ve taleplerini Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Cinoğlu'na ilettiler. Toplantı soru-cevap şeklinde son buldu.
(AA-SLH-Y)

18.01.2017 11:21:22 TSI
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