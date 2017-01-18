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Milas'ta Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu oluşturuldu

18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:20
Milas'ta Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu oluşturuldu
Milas'ta Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu oluşturuldu

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulunun kararı ile kabul edilen Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu (MTOYK) Çalışmaları İş Birliği Protokolü Milas'ta kurum ve sivil toplum örgütlerinin katılımlarıyla hayata geçirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 2016/21 genelge ile mesleki ve teknik eğitim alanında yapılacak çalışmalarda sektör, ilgili meslek kuruluşları ve yerel yönetimlerin desteğini alarak, katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde daha nitelikli bir mesleki ve teknik eğitimi gerçekleştirmek amacıyla her ilçede il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ilgili yöneticilerinin, mesleki ve teknik ortaöğretim okul / kurum müdürlerinin, sektör ve meslek kuruluşu temsilcilerinin, Belediye ve ilgili diğer kamu ve özel kurum ve kuruluş temsilcilerinin üye olarak yer alacağı "Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu" oluşturulmasına karar verilmişti.
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu mezunlarının eğitim aldıkları meslek alanında istihdam edilmeleri için sektör desteğini almalarını da sağlayacak olan bu karar Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Milas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Milas Belediye Başkanlığı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Milas İlçe Temsilciliği, Milas Orman İşletme Müdürlüğü, Milas İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Milas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerinin atmış oldukları imzayla ilçemizde hayata geçirildi.
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı eğitim kurumlarını kapsayan, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sekretaryasında yürütülecek olan Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu (MTOYK) çalışmalarına taraflar Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kuruluna üye vermek, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu ifade edildi.
Milas için hayırlı olsun
İmzalanan protokolün Milas için hayırlı olması dileğinde bulunan Kaymakam Eren Arslan, "Ülkemizin her bakımdan kalkınmasında ve zenginleşmesinde, işsizliğin önlenmesinde, sosyal barışın ve adaletin tesis edilmesinde, küresel ölçekte rekabette mal ve hizmet üreten sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün, mesleki ve teknik eğitim yolu ile yetiştirilmesi, bu amaçla kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla, sektörle ve işgücü piyasası aktörleri ile etkili işbirliği yapılarak eğitim istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün genelgesi gereği kurulması planlanan 'Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu'nu ilçemizde de kurmuş olduk. İnşallah ilçemiz için özellikle istihdam alanında önemli çalışmalar yapılacak" dedi.
(ÇP-İK)

18.01.2017 11:24:36 TSI
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