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Korkuteli Tatlar Mahallesinde sondaj çalışması



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Hizmet Birimi ilçeye bağlı Tatlar Mahallesi'nde susuzluğa karşı sondaj çalışması başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli'de ki birçok mahalledeki su sıkıntısını Sondaj vurarak çözüm yolu arıyor. Özellikle ilçeye bağlı Tatlar mahallesinde su sıkıntısı için Sondaj çalışması başlatan Korkuteli Hizmet Birimi suyun çıkmasıyla suyu mahalle içme suyu şebekesine bağlayacak.

İlçe Koordinatörü Mahmut Bilgiç, "İlçeye bağlı birçok mahallede içme suyu sıkıntısı hat safhada. Bu konuda Büyükşehir Belediyemiz Tatlar mahallesinde sondaj çalışması başlattı. İnşallah suyun çıkmasıyla bu üç mahallemizde artık içme suyu problemi olmayacak. Vatandaşların içme suyu sıkıntısını sondaj suyu ile çözmüş olacağız. Sondajlarımızın şimdiden Tatlar'a hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

(AD-SÇ-Y)



18.01.2017 11:22:24 TSI

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