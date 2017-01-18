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Adana'nın 3 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak



ADANA (İHA) - Adana'nın Karataş, Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Ocak Cuma günü, Karataş ilçesi Yassıveren, Meletmez, Dolaplı, Çavuşlu, Karagöçer, Sarımsak, Kapı, Tuzla, Tabaklar, Hasırağacı, Tuzkuyusu, Ataköy, Damlapınar ve Yenimurat mahalleleri ile Tuzla İlköğretim Okulu, Jandarma Karakolu, Deniz Kuvvetleri Radar, Aski Pompaları, Turkcell GMS, Vodafone GMS, Tabaklar İlköğretim Okulu, Damlapınar İlköğretim Okulu, Ataköy İlköğretim Okulu, Doğru Tarım ve Akyel İnşaat'a 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Yüreğir ilçesi Çağırkanlı, Cırık, Kadıköy, Gümüşyazı mahalleleri ile Kadıköy İlköğretim Okulu, Gümüşyazı İlköğretim Okulu ve Cırık İlköğretim Okulunda 09:00-14:00 saatleri arasında, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi 46068, 46120 ve 46088 sokaklarda 10:00-17:00 saatleri arasında, Söğütlü Mahallesi 99001 Sokakta 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

(ELF-Y)



18.01.2017 11:27:21 TSI

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