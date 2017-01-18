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Hatay'ın 6 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak

18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:22
Hatay'ın 6 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak

HATAY (İHA) - Hatay'ın Kırıkhan, Antakya, Yayladağı, Arsuz, Dörtyol ve Defne ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Ocak Cuma günü, Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi 09:00-15:00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Gülderen, Oğlakören ve Dikmece mahalleleri 09:00-17:00 saatleri arasında, Yayladağı ilçesi Aydınbahçe, Gözlüce, Yeşiltepe ve Karaköse mahalleleri 09:00-16:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
Arsuz ilçesi Pirinçlik ve Helvalı mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi Top Çınar Caddesine 08:30-17:30 saatleri arasında, Defne ilçesi Harbiye Mahallesine 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ELF-Y)

18.01.2017 11:27:02 TSI
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