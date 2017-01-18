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KOSGEB Diyarbakır'a can simidi oldu

- Diyarbakır girişimcilerine KOSGEB'ten 13 milyon destek



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DİYARBAKIR (İHA) - Küçük ve Orta İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Diyarbakır Müdürlüğü Girişimci ve Küçük ve Orta Boy İşletmelere (KOBİ) 2016 yılında 13 milyon TL destek sağlayarak ülke genelinde girişimcilere en çok destek sağlayan il oldu.

KOBİ'lerin, bölgesel ve yerel kalkınmada önemli rol oynadığını belirten KOSGEB Diyarbakır Müdürü Mehmet Fidan, endüstrileşme, sağlıklı kentleşme, istihdam oluşturma, ticaretteki dinamizmin ve gelir dağılımında dengenin sağlanmasında üstlendikleri rollerle KOBİ'lerin tüm dünyada kalkınma ve büyümenin itici bir gücü olduğunu söyledi.



"Ekonomik daralma karşısında güçlü durduk"

KOSGEB Diyarbakır Müdürlüğü tarafından KOBİ ve girişimcilere sağlanan destek tutarının 34 milyon lirayı aştığını belirten KOSGEB Diyarbakır Müdürü Mehmet Fidan, 2016 yılında ekonomik daralma sebebiyle KOBİ ve girişimcilerinden KOSGEB Diyarbakır Müdürlüğü'ne yoğun başvuru ve talep yapıldığını söyledi. Fidan, "Biz de KOSGEB olarak, ekonomik ve sosyal bakımdan böylesine hayati işlevleri yerine getiren bu işletmelerimizin üretim kalite ve kapasitelerinin, ihracatlarının ve oluşturulan katma değerdeki paylarının arttırılması, bölgesel ve yerel kalkınmaya katkılarının da en üst düzeye yükseltilmesi için mesai gözetmeksizin güçlü işbirlikleriyle destek ve hizmetler sunmaya çalıştık" dedi.



4 bin kursiyere girişimcilik sertifikası

Fidan, geçtiğimiz yıl KOSGEB ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte 50 farklı uygulamalı girişimcilik eğitimi düzenlediklerini ve 4 bin kursiyere girişimcilik sertifikası verildiğini dile getirdi. Fidan, "Girişimcilik destek programımızı KOBİ'lerin KOSGEB desteklerinden yararlanmanın ilk basamağı olarak görüyoruz. Bu kapsamda 2016 yılında 350 girişimcimize 10 milyon TL hibe destek sağlanmıştır. Ayrıca, yeni girişimci desteğinden sonra işletmelerin gelişmelerine yönelik sağlanan KOSGEB'in diğer desteklerinden de faydalanma imkanları devam etmektedir" diye konuştu.



47 projeye 20 milyon TL destek

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain silahlı darbe teşebbüsünün ülke tarihinin en kanlı darbe girişimi olduğunu ifade eden Fidan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İnanmış, kahraman milletimizin feraset ve cesaretiyle hamdolsun darbecilerin planları bozguna uğratılmıştır. Bu hain darbe teşebbüsü sonucunda devletimiz her alanda olduğu gibi sanayici ve KOBİ'lerimizin yanında olma yönünde yeni destek ve kredi programları başlatmıştır. Geçtiğimiz yıl hayata geçen KOBİ-GEL Gelişim Destek Programı ile KOBİ'lerimizin gelişmesi, markalaşması ve kurumsallaşmaları için 2 çağrıya çıkılmıştır. Bu programlar kapsamında 109 işletmemiz proje başvurusunda bulunmuştur. Bu başvurulardan 47 projeye yaklaşık 20 milyon TL destek verilmiştir. 2016 yılında ülkemizde yaşanan acil afet ve terör olayları nedeniyle 3 farklı sıfır faizli kredi programı işletmelerimizin kullanımına sunulmuştur. Bu programlardan ilki acil destek kredisinde ilimizde yaşanan terör olayları nedeniyle zarar gören 400 işletmemize ilk 12 ay ödemesiz olmak üzere toplam 36 ay geri ödemeli faizsiz 100 bin TL kredi verilerek toplamda 40 milyon TL kredi kullandırılmıştır. Bu acil destek kredisinin sağlanmasında il valimiz Hüseyin Aksoy'un vermiş olduğu destek ve katkılarından ötürü KOBİ'lerimiz adına kendilerine teşekkür ve şükranlarımızı sunarız".



38 işletmeye, işletme başına 1.5 milyon TL faizsiz kredi

Kredi programlarından ikincisi olan imalatçı KOBİ'lere yönelik yerli makine-teçhizat kredisi kapsamında 38 işletmeye, işletme başına 1.5 milyon TL faizsiz kredi imkanı sağlandığını belirten Fidan, yılın son ayında hükümet tarafından açıklanan ülke geneli sıfır faizli işletme kredisi programına yoğun başvuru yapıldığını ve ülke genelinde 15 bin işletmeye 50 bin TL faizsiz kredi sağlandığını söyledi. Fidan, bu kredi programına yoğun talep olması üzerine Başbakan tarafından 2017 yılında da tüm KOBİ'lere desteğin sağlanacağı müjdesinin verildiğini dile getirdi.



"Dolandırıcılara dikkat"

Son dönemlerde KOSGEB desteklerine artan yoğun ilgiye paralel olarak dolandırıcılık faaliyetlerinin de artığını anlatan Fidan, ''KOBİ'lerimizden ve girişimcilerimizden KOSGEB desteklerine başvuru için bazı aracı firmalar tarafından ücret talep edildiği bilgisi tarafımıza iletilmektedir. KOSGEB'in tüm eğitim ve desteklerine ulaşmada hiçbir aracı firmaya ihtiyaç olmaksızın ücretsiz başvuru yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

KOSGEB hizmet binasının kentin Şanlıurfa yolu 22. kilometresinde bulunmasından dolayı ulaşmakta zorluk çeken Girişimci ve KOBİ'ler için Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde KOSGEB temsilciliğinin faaliyet gösterdiğini ifade eden Fidan, "KOSGEB ile ilgili tüm destek ve hizmetler hakkında temsilciliğimizden bilgi alınabilmektedir. KOSGEB milli kalkınmamızda en önemli kurumlarımızdan biridir. Bizler ekonomik bağımsızlığımız için KOBİ'lerimizin gelişmesine, dünya ile rekabet edebilmesine katkı için gece gündüz demeden çalışacağız. En büyük misyonumuz budur. 2017 yılında KOSGEB olarak KOBİ'lerin destek ve hizmetlerden daha etkin yararlanmaları adına uzun süredir yapmaya çalıştığımız dönüşüm çalışmalarımız daha hızlı ve daha kararlı şekilde devam edecektir'' şeklinde konuştu.

(İHA-AKK-Y)



18.01.2017 11:27:57 TSI

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