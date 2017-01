YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aksaray itfaiyesinden yangına müdahale eğitimi

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da eğitim, araç ve ekipman bakımından Türkiye'nin en donanımlı teşkilatları arasında yer alan Aksaray Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, başta okullar olmak üzere kamu ve özel sektördeki birçok kurum ve kuruluşa yangın ve yangına müdahale konusunda eğitim veriyor.

İtfaiye teşkilatı, kurum ve kuruluşlardaki personelleri, yangın ve yanma konusunda gerek tatbikat yaparak gerekse ders niteliğinde anlatımlarla bilgilendiriyor. Belediye İtfaiye ekipleri, Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü, Aksaray Gaz Enerya ve Endüstri Meslek Lisesi'nde düzenlediği eğitim ve tatbikatlarda olası bir yangına doğru şekilde müdahale etmek, can ve mal kayıplarının önüne geçmek hususunda personeli bilinçlendirdi.

İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından kurum personellerine yangın türleri, yangına sebep olan etkenler, yangına müdahale ve yangın tüpünün kullanılması gibi konularda bilgi aktarıldı. Tatbikat kapsamında; kurum içerisindeki personeller başarılı bir şekilde tahliye edilirken, tatbikat gereği çıkarılan yangın ise kontrollü bir şekilde söndürüldü. İtfaiye yetkilileri, özel eğitimli personelleri ile kamu ve özel sektördeki her kuruma talep etmeleri halinde yanma, yangın bilgisi ve tatbikat ile eğitim verilebileceğini kaydetti.

