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Büyükşehir'den Şeb-i Arus konseri

- Ankara Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Mevlana'nın 743. Vuslat yıl dönümü nedeniyle anma konserini talep üzerine 3'üncü kez gerçekleştirdi

- 100 kişilik dev koronun seslendirdiği kasideler ve Konya'dan gelen semazenlerin özel gösterisinin yer aldığı konserde Ankaralılar, manevi bir yolculuğa çıktı



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ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Mevlana'nın 743. Vuslat yıl dönümü nedeniyle anma konserini talep üzerine 3'üncü kez gerçekleştirdi

Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Şeb-i Arus gecesi olan 17 Aralık'tan bu yana 2 kez verdiği konserini, Ankaralıların talepleri üzerine üçüncü kez gerçekleştirdi. Ankaralıların ücretsiz olarak katıldığı "Şeb-i Arus" gecesinde konuklar 2 saatlik konserde 3 ayrı makamda ilahi ve kaside dinledi.

Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 743'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nda düzenlediği konser, Şef Dr. Cumhur Koca'nın yönetimindeki 90 kişilik dev koronun, ilk bölümde 45 dakika kesintisiz ilahi ve kasideleriyle başladı. Kasidehan Zeynep Altuntaş'ın "Bülbül Kasidesi" ile devam eden ve aranın ardından da Konya'dan gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı semazenlerinin ikinci bölümdeki sema gösterileri geceye unutulmaz bir katkı sağladı. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin "Düğün Gecesi" olarak tanımladığı "Şeb-i Arus"un ve Mevlevilik felsefesinin de konuklara anlatıldığı konserde, Şef Dr. Cumhur Koca da bir kaside okudu. Ankaralıları, manevi bir yolculuğa çıkaran konser, uzun süre ayakta alkışlandı.



Gönüllüler Korosu

Tamamen gönüllü kişiler arasından sınavla seçilen koristlerle çalışmalarını Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu'nda yapan Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun İdari İşler Müdürü Ömer Faruk Çiloğlu, "Bizi birbirimize bağlayacak kültürlerden biri olan müziğe amatör koroların katkısı büyük. Türkiye'de hem sayı hem de ses kalitesi bakımından sayılı korolardan biri olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'na destekleri nedeniyle Başkanımız Melih Gökçek'e teşekkür ederiz" dedi.

(JA-MK-Y)



18.01.2017 11:29:16 TSI

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