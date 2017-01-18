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Başkan Toltar, İLKÇEV yönetimini ağırladı



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Gebze İlim Kültür ve Çevre Kulübü Derneği (İLKÇEV) Başkanı Vahip Angur ve yönetimini misafir etti.

Gebze İlim Kültür ve Çevre Kulübü Derneği Başkanı Vahip Angur ve yönetimi, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'ı makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette İLKÇEV yetkilileri, bu sene beşincisi düzenlenecek olan "Ufka Yolculuk 5.Bilgi ve Kültür Yarışmasının" konusunun, Kur'an-ı Kerim Meali olduğunu belirterek, yarışmayla ilgili Başkan Toltar'a bilgi verdiler.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'da İLKÇEV' in faaliyetlerine destek vereceklerini belirtti. Bu sene yarışmanın çok anlamlı olduğunu belirten Başkan Toltar, yarışmaya olan ilgisini ve desteğini göstermiş oldu. İLKÇEV üyeleri Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'a misafirperverliklerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

(KK-RFK-Y)



18.01.2017 11:29:52 TSI

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