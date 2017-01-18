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Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan Safranbolu'ya Müjde



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından bölgenin turizm cenneti olan Safranbolu'ya uzun vadeli içme suyu sağlayacak projenin sözleşmesi imzalandı.

Doğal güzellikleri ile bölgenin turizm cenneti olan Safranbolu'nun uzun vadeli olarak içme suyunu garanti almak için harekete geçen Bakanlık, ilçenin 2050 yılına kadar olan su ihtiyacını karşılayacak. Yapım sözleşmesi imzalanan Safranbolu İçme suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi projesi kapsamında günde 35 bin metreküp su arıtma kapasitesine sahip bir adet arıtma tesisi, su iletim hatları, su depoları ve rehabilitasyonu yapılacak.

"Tesisler 2019 Yılı Sonunda Tamamlanacak"

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu sözleşmesi imzalanan projenin tamamlanmasıyla Safranbolu ilçe merkezinin yanı sıra 4 köyünde 2050 yılına kadar olan içmesuyunun garanti altına alınacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Proje kapsamında 22 bin 750 metrelik bir isale hattı ile yılda 12,7 milyon metreküp su arıtma kapasitesine sahip bir arıtma tesisi inşa edeceğiz. Bu tesisleri 2019 yılı sonunda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz."

(YE-



18.01.2017 11:30:18 TSI

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