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Karaman'da yaban hayvanları için su pınarları yapıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarının sıcak geçen yaz aylarında su sıkıntısı çekmemesi için su kaynağı az olan bölgelere hazırlanan proje kapsamında su pınarları yerleştirdi.

Konuyla ilgili olarak Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün önemli görevlerinden bir tanesi de yaban hayvanlarının yaşam ortamlarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimidir. Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde yer alan Karaman, karasal iklim yapısına sahiptir. Her ne kadar barajların yoğun olduğu düşünülse de su kaynakları açısından kısıtlı bir yapıya sahiptir. Bu durum suyun daha dikkatli kullanılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Özellikle yaban hayatı sahaları dikkate alındığında su kaynaklarının çok az olduğu yapılan arazi inceleme çalışmalarından anlaşılmıştır. Karaman'da yaban hayatında su kaynaklarının tespiti için Çakırdağ ve Kirazdağı genel avlağı ile Karadağ devlet avlağında arazi inceleme çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda, kuşlar ve küçük memeli hayvanlar için su kaynaklarının çok kısıtlı olduğu tespit edilmiş ve Orman ve Su İşleri Karaman Şube Müdürlüğümüzce yapılan toplantı sonucunda su kaynaklarının kısıtlı olduğu bu alanlarda su pınarları yapılması için çalışma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde "Yağmur Suyu Toplama Panelli Yaban Hayatı Su Pınarı Projesi" hazırlanmıştır. Proje kapsamda belirlenen dört avlağa top 35 adet su pınarı yerleştirilmiştir" denildi.

(MD-AH-Y)



18.01.2017 11:31:52 TSI

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