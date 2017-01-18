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Kağıtsporlu güreşçi Faruk Akkoyun Türkiye Şampiyonu oldu



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu Faruk Akkoyun, Ordu'da düzenlenen büyük erkekler serbest güreş şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan büyük erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Ordu'da Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül'ün de minderde ter döktüğü şampiyonada, Büyükşehir Kağıtsporlu Faruk Akkoyun 97 kiloda tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Üç grup merkezinde yapılan elemeler sonucu sıkletlerinde klasmana giren sporcuların katıldığı Türkiye Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası'nda ilimizden 10, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nden 6 güreşçi ter döktü. Türkiye Şampiyonasına 8 sıklette 300 sporcu katılım sağlarken Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül'ün de dahil olduğu birçok milli sporcu minderde mücadele etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcusu olan Faruk Akkoyun 97 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. Akkoyun, ilk turda Ankara ASKİ Spor Kulübü sporcusu Salih Erinç'i sayı tuşuyla, ikinci turda yine ASKİ Spordan Yunus Emre Dede'yi yenerek çeyrek finale kalmayı başardı. Akkoyun'un çeyrek finaldeki rakibi ise bir başka Ankara temsilcisi olan TEDAŞ Spor Kulübü sporcusu Fatih Yaşarlı oldu. Bu müsabakayı sayı üstünlüğüyle geçen Akkoyun yarı finale kaldı.

Yarı finalde ise Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçisi olan Mustafa Sessiz ile zorlu geçen mücadele sonucunda gülen taraf sporcumuz yine Faruk Akkoyun oldu. Zorlu müsabakalar sonucu finale kalmayı başaran Akkoyun'un finaldeki rakibi İstanbul Sancaktepe Spor Kulübü güreşçisi Müren Mutlu oldu. Final müsabakasında 1-0 geride olmasına rağmen maçı lehine çevirmeyi başaran Akkoyun, karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak 97 kiloda Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Müsabakalar sonucunda şampiyon olan sporcumuz Faruk Akkoyun'un madalyasını Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü güreş branş sorumlusu olan Muhammed Feyzi Karabıyık taktı.

(KK-RFK-Y)



18.01.2017 11:33:31 TSI

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