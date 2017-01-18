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Büyükşehir, Gebze Tavşanlı köprüsünü tamamladı



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Gebze Tavşanlı'da yaptığı araç köprüsü tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ulaşımı kolaylaştıracak projeleri uygulamaya devam ediyor. Kimi yerlerde yollar genişletilirken, kimi yerlerde de köprü çalışmalarıyla trafik akış rahatlatılıyor. Bu kapsamda Ulaşım Daire Başkanlığı, Gebze Tavşanlı'da köprü çalışması yaptı. Atatürk caddesi üzerinde uygulaması yapılan araç köprüsü tamamlandı.

Atatürk Caddesi ve Elmacık Deresi'nin kesiştiği yere yapılan köprü 35 metre uzunluğa sahip. Betonarme olarak yapılan 2 açıklıklı köprünün genişliği ise 10 metre. Ballıkayalar Tabiat Parkı'na ulaşım sağlayan araçların geçişlerini kolaylaştıran araç köprüsü, Demirciler OSB'ye ulaşım için de kullanılıyor.

(KK-RFK-Y)



18.01.2017 11:36:27 TSI

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