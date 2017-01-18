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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Kocaeli'de tüm canlılar Büyükşehir'e emanet

18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:36
Kocaeli'de tüm canlılar Büyükşehir'e emanet
Kocaeli'de tüm canlılar Büyükşehir'e emanet

(Fotoğraflı)

Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - Soğuk kış günlerinde Kocaeli'ye renk katan fuardaki kaz ve ördekler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından beslendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler fuar içinde bulunan kaz ve ördekleri, havuç, marul ve kuru yemle besledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kocaeli Fuarı alanındaki göletin etrafında yaşayan ve fuarın simgesi olan kazlarla ördeklere adeta ziyafet çekti. Soğuk kış şartlarında sokak hayvanlarını aç bırakmayan Büyükşehir, fuar göletindeki canlıların da imdadına yetişti.
Yaşam alanlarına ve gölün etrafına atılan yemlerden çevredeki bütün kanatlı hayvanlar faydalandı.
(KK-RFK-Y)

18.01.2017 11:38:32 TSI
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