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Kocasinan'dan kadınlara diksiyon ve iletişim kursu



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KAYSERİ (İHA) - Kültür ve sosyal faaliyetlerine hız katan Kocasinan Belediyesi, Gevher Nesibe Hatun Eğitim Kültür Spor Merkezi'nde 'Diksiyon' ile 'Etkili İletişim ve Bedel Dili' kursu verecek.

Gencinden yaşlısına her yaştan kadınların katılacağı kursa, kadınların Türkçe'yi daha doğru ve etkili kullanması ayrıca yazı dilinde cümlelere daha hakim olması hedefleniyor.

Kurslara katılmak isteyenlerin, Yakut Mahallesi Gevher Nesibe Hatun Eğitim Kültür Spor Merkezi'ne başvurmalarının yeterli olacağı belirtildi. Eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gevher Nesibe Hatun Eğitim Kültür Spor Merkezi kısa zamanda kadınların daha fazla sosyalleşmesi ve meslek edinmelerinde önemli hizmetler sunuyor.

(AG-AÖ-Y)



18.01.2017 11:48:05 TSI

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