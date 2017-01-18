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Adıyaman Belediyesi Atatürk Bulvarındaki çalışmalarına hız verdi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesinin şehrin 30 yıllık altyapı sorununu ortadan kaldırmak için başlattığı çalışmalardan bir tanesi olan Atatürk Bulvarı kuzey servis yolundaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Adıyaman'da 30 yıldır yenilenmeyen altyapıyı yenilemek için büyük bir çalışma başlatan Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, kış mevsiminde de yoğun bir şekilde çalışıyor.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Atatürk Bulvarı kuzey servis yolunda başlatılan çalışmaları tüm hızıyla sürdüren ASKİM ekipleri, Hal Pazarı civarında başladıkları çalışmaları, Anadolu İmam Hatip Lisesi önüne kadar getirdiler.

Yapılan son işlemde, 800'lük kanalizasyon hattı döşeme çalışması yapan ekiplerin kısa süre içerisinde şehir merkezine ulaşmasını ve yaz mevsimine kadar da çalışmaların tamamlanmasını planladıklarını söyleyen yetkililer, çalışmaların sadece Atatürk Bulvarıyla sınırlı olmadığına da dikkat çektiler.

ASKİM ekipleri, Atatürk Bulvarındaki çalışmanın yanı sıra şehrin muhtelif yerlerindeki sorunları da ortadan kaldırmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Ekipler, yıllardır kanalizasyon problemi yaşanan, Varlık Mahallesi Vartana yolu üzerindeki İlyas Deresinde 2 kilometrelik kısımda 600'lük kanalizasyon hattı döşeme çalışması yaptı.

Adıyaman'da alt yapı sorununu tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyleyen yetkililer, "Şehir merkezinde bulunan İlyas Deresine akan yer altı suyu ile evsel atıkların ayrıştırılması için 600'lük kanalizasyon döşeme çalışması yaptık. Bu ve diğer çalışmalarımızın tamamlanması ile birlikte şehrimizdeki altyapı sorunu minimuma indirilecektir" şeklinde konuştu.

(CK-AOA-Y)



18.01.2017 11:51:55 TSI

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