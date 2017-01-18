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Şeker fabrikası çalışanları kan bağışında bulundu



(Fotoğraflı)



Erdal Akbuğa

MALATYA (İHA) - Malatya Şeker Fabrikası çalışanları kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay'ı tarafında başlatılan '1 Kan 3 Can' projesine kampanyasına Şeker fabrikası çalışanları da destek verdi. Şeker fabrikası içinde kurulan ünitede Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat kan verdi.

Şeker fabrikası çalışanları olarak '1 Kan 3 Can' projesine katkıda bulunmak için kan bağışında bulunduklarını ifade eden Murat, "Ülkemizin bu sıkıntılı ve zor sürecinde canımızla, kanımızla ülkemizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Kızılay Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın ise şeker fabrikası çalışanların yaptıkları kan bağışından dolayı teşekkür etti.

(EA-AOA-Y)



18.01.2017 11:54:09 TSI

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