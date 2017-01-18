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İlköğretim okulu öğrencilerinden Emniyet Müdürüne ziyaret



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri, İl Emniyet Müdürü Metin Alper'i ziyaret etti.

Mimar Sinan Ortaokulu Müdürü Mehmet Sait Durmuş, Müdür Yardımcısı Ramazan Ünal, Rehber Öğretmen Emine Tuncer ve öğrenciler, göreve yeni başlayan İl Emniyet Müdürü Metin Alper'i makamında ziyaret ederek görevlerinde başarılar dilediler.

Ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Alper, öğrencilere polislik mesleğinden ve Adıyaman'ın güzelliğinden bahsederek halkla iç içe olacağını vurguladı.Halkla birlikte el ele verip daha huzurlu bir Adıyaman için ellerinden gelen bütün gayreti sarf edeceklerini vurgulayan Alper, kendisini ziyaret eden okul idaresine ve öğrencilere teşekkür etti.

Kendilerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Mimar Sinan Ortaokulu Müdürü Mehmet Sait Durmuş, Emniyet Müdürü Metin Alper'e görevinde başarılar dileyerek her zaman emniyetin yanında olduklarını dile getirdi.

Öğrenciler daha sonra Müdür Alper'e, çiçek takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

(CK-AOA-Y)



18.01.2017 11:57:24 TSI

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